Kyykkyruuan ja alelaputettujen tuotteiden ostaminen tietää selvää säästöä – Epari keräsi varmat vinkit menojen pienentämiseksi

12. Tsekkaa kyykkyruoka. Alkossa halvimmat viinipullot on usein sijoitettu niin, että niihin tutustuakseen on kyykyttävä. Sama pätee ruokakaupassa. Kalliit merkkituotteet on sijoitettu silmän korkeudelle. Edullisemmat merkit löytyvät lattian rajasta tai ylähyllyltä.

13. Suosi kaupan omia merkkejä, sillä ne ovat huomattavasti halvempia kuin merkkituotteet, mutta usein yhtä laadukkaita. Osa niistä tehdään jopa samassa tehtaassa ja samalla reseptillä.

14. Katso kalenteria. Suosi ruokaostoksissasi vihanneksia ja hedelmiä niiden satokaudella. Kotimainen tomaatti on halvinta kesällä, appelsiinien aika on talvella.

15. Tutustu tuotteiden ainesosalistaan. Halvimman salsakastikkeen suurin ainesosa saattaa olla vesi. Kissanruuassa voi olla lihaa enemmän sokeria ja viljaa.

16. Säilytä itsekuri. Heräteostokset kuten makeiset on usein sijoitettu kassojen lähelle.

17. Vähennä lihansyöntiä. Kokeile korvata liha joko kokonaan tai osittain esimerkiksi soijarouheella tai linsseillä.

18. Mieti voisiko tuttuja valintoja vaihtaa edullisempiin. Korvaa ”purkkipavut” kuivatuilla pavuilla. Juustopala on juustoraastetta edullisempaa. Juuresraasteet ovat halvempaa syötävää kuin salaatit. Pakastevihannekset ovat usein tuoreita kukkaroystävällisempiä. Suosi lihassa edullisia ruhonosia ja silloin tällöin sisäelimiä. Isoissa pakkauksissa tuotteet ovat usein pieniä pakkauksia edullisempia.

19. Vähennä kauppareissuja, niin joudut suunnittelemaan ostoksesi paremmin. Osta kuivatuotteita ja säilykkeitä, jotta sinulla on aina jotain, josta voit tehdä ruoan.

20. Älä mene väsyneenä tai nälkäisenä ruokakauppaan. Kun vireystila ei ole paras mahdollinen, tekee ajattelemattomia ratkaisuja ja ostaa enemmän.