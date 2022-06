Lukijat vastaavat hajuherkälle ylistarolaiselle: "Kun sonta haisoo, niin paska kulukoo"

Töitä monille

Monet kommentoivat kiittelivät sitä, että viljelijät jaksavat huonosta palkasta huolimatta kasvattaa ihmisille ruokaa.

– Onneksi on vielä lannanhajua ja viljelijöitä. Ruoka ei ole itsestäänselvyys! Lämmin iso kiitos viljelijöille, eräs tiivistää monen muun ajatukset.

– Äärettömän suuri kiitos ja tsemppaus kaikille teille, jotka jaksatte yötä päivää taukoomatta työskennellä pelloilla ja navetoissa, että meillä maalla ja kaupungissa on kotimaista ruokaa ja paska kulkee. Tsemppiä ja jaksuhalit kirjoittajalle.

Usea huomautti, että viljelijän lisäksi lietelannan kasvattama vilja tuo töitä monelle muullekin.

– Paskan haju tarkoittaa sitä, että aika moni viljelijä, lihantuottaja, maidontuottaja, maatalousmyyjä, atrialainen, valiolainen ja juustoporttilainen saa elantonsa. Jollei pyykkejä voi pihalla kuivattaa, niin rehaa teline sisälle tai osta kuivaaja. Sama juttu, kun sähköä pitää tulla pistokkeesta, mutta sitä ei saa tuottaa voimalassa, tuulivoimalla tai vesilaitoksella.

– Meidänkin tontti rajautuu viljapeltoon ja kakkendaali tuoksuu keväällä muutaman päivän, mutta ei se haittaa. Kotimainen vilja on kuitenkin kotimaista ja naapurin elantokin kyseessä. Kestän kyllä, lukija kertoo.

Kevään merkki

Monen mielipiteensä kertoneen mielestä kakanhaju kuuluu vuoden kiertokulkuun.

– Minulle keväällä paskanhaju on merkki siitä, että elämä jatkuu. Viljelijät ovat aloittaneet työnsä.

Pitkämielinen lukija kertoo juurta jaksaen, että peltojen viljelyssä on monta muuttujaa.

– Kylvää pitäisi mahdollisimman aikaisin, että sato ehtii valmistua ennen talven tuloa. Pellolle ei voi mennä, jos maa on roudassa, koska koneet eivät painu routaan. Aikaikkuna kevättöille on viikosta kahteen hehtaareista riippuen. Silloin pitäisi yhtä aikaa monella lohkolla kyntää, ajaa lietettä, äestää, kylvää, lannoittaa, jyrätä ja ruiskuttaa. Kun apulanta on kallista, lietteen typpi halutaan kääntää maan alle nopeasti, ettei se haihdu.