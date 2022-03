Maahanmuuttovirasto perustaa kotimajoituksessa oleville palvelutoimiston Seinäjoelle – Kaupunki järjestää asunnot Ukrainasta paenneille

Maahanmuuttovirasto Migri perustaa yksityismajoitus- palvelupisteen Seinäjoelle. Avajaispäivämäärä ei ole jutuntekohetkellä tiedossa, mutta Suomen Punainen Risti hakee parhaillaan pisteelle työntekijöitä.

– Yritämme saada pisteen auki pian, ehkä jo loppuviikolla, kertoo Mirgin vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen.

Palvelupiste ei ole majoitusta tarjoava vastaanottokeskus, vaan sen kautta saada esimerkiksi vastaanottorahaa ja saada terveyspalveluita.

– Myöhemmin katsotaan, onko tarvetta laajemmalle toiminnalle, Nuutinen sanoo.

Monet Ukrainasta tulleet asuvat nyt yksityishenkilöiden luona.

– Suomalaisten auttamishalu on ollut valtavaa ja se on mahtava juttu. Olisi ollut haasteita, jos kaikki olisivat tulleet vastaanottokeskuksiin muutaman päivän sisällä, sanoo Maahanmuuttovirasto ylijohtaja Jari Kähkönen.

Suomessa on eri 27 vastaanottokeskusta. Lähimmät niistä ovat Vaasassa ja Kristiinankaupungissa. Ukrainan kriisin takia majoituspaikkoja on lisätty huomattavasti. Nyt vapaana on noin 1 500 paikkaa.

– Paikkoja lisätään tarpeen mukaan. Ketään ei jätetä kadulle, miehet lupaavat.

Nopeasti avun piiriin

Ukrainan sota sai EU:n käyttämään ensimmäistä kertaa tilapäisen suojelun direktiiviä. Tilapäisen suojelun oleskelulupa myönnetään enintään vuodeksi ensimmäisellä hakemuksella.

– Hakuprosessi on yksinkertaisempi ja päätökset yritetään tehdä muutamissa päivissä. Ensimmäiset on jo tehty. Hyvää tilapäisessä suojelussa on myös se, että sen saanut voi työskennellä ja opiskella, Kähkönen selvittää.

Tilapäistä suojelua saava voi turvapaikan hakijan tavoin asua vastaanottokeskuksessa tai järjestää majoituksensa itse. Jos tilapäisen suojelun saaja asuu vastaanottokeskuksen ulkopuolella, hän ei saa asumiseen valtion tukea.

– Hänellä on kuitenkin oikeus erilaisiin vastaanottopalveluihin kuten terveydenhuoltoon, sosiaalipalveluihin ja vastaanottorahaan, Kähkönen täsmentää.

Seinäjoki majoittaa tulijoita vuokra-asuntoihin

Seinäjoen kaupunki on monen muun kunnan ja organisaation tavoin luvannut auttaa Ukrainasta paenneita. Kaikille kuntaan Ukrainasta tuleville järjestetään majoitus.

Seinäjoen kaupunki selvittelee tilannetta Maahanmuuttoviraston kanssa. Asiaa koordinoi Suomen Punainen Risti.

– Tarkoitus on majoittaa tulijoita vapaisiin vuokra-asuntoihin ja etsiä mahdollisimman monelle töitä, selvittää Seinäjoen kaupungin elinvoimajohtaja Erkki Välimäki.

Seinäjoelle on perustettu Ukraina-työryhmä, johon kuuluu kaupungin eri toimialojen henkilöstön liäksi Ely-keskuksen, poliisin ja Suomen Punaisen Ristin edustajia. Ryhmän tarkoitus on saada apu koordinoitua mahdollisimman tehokkaaksi. Kaikessa toiminnassa on tiiviisti mukana Seinäjoen kaupungin MONI-info, jonka työnä on ollut jo ennen Ukrainan sotaa ohjata Seinäjoelle saapuneita maahanmuuttajia.

– Tilanne muuttuu koko ajan. Tällä hetkellä kaupungissa on arviolta parisataa ukrainalaista. Kaikki eivät ole vielä rekisteröityneet minnekään emmekä siksi tiedä minkä ikäisille palveluja tarvitaan, Välimäki kertoo.

Seinäjoelle tulleiden joukossa on paljon lapsia ja nuoria. Heille järjestetään varhaiskasvatus- ja perusopetus- ja palvelut. Alakouluikäiset osallistuvat Marttilan tai Lintuviidan koulussa peruskouluun valmistavaan opetukseen. Yläkouluikäiset opiskelevat Seinäjoen lyseossa.

Kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on varauduttu mahdolliseen palvelutarpeeseen ja lisäresurssin tarvetta selvitetään.

Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajille tarkoitettu MONI-info tukee Seinäjoelle tulevien ukrainalaisten asettumista Seinäjoelle. MONI-infosta voi saada ukrainan- tai venäjänkielistä palvelua sekä ohjausta muihin palveluihin.