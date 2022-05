Maailmantähti on omistanut pitkällä urallaan yli tuhat soitinta – ylistää nyt seinäjokelaista käsityötä: "Yksi parhaista"

Jukka Kattelus kertoo, kuinka Robillard otti häneen yhteyttä neuvotellakseen omasta nimikkomallistosta.

– Duke ehdotti yhteistyötä, jossa Popmaster-nimi olisi vaihdettu Bluesmasteriksi. Samalla olisin voinut käyttää hänen nimeään markkinoinnissa, Kattelus selvittää.

– En kuitenkaan halunnut vaihtaa jo vakiintuneen malliston nimeä. Lopulta päädyimme siihen, että teemme hänelle oman nimikkomalliston. Se perustuu hänen minulta ostamaansa kitaraan, mutta hänen lisäyksillään. Kitaroita tulee saataville ainoastaan 12 kappaletta, Kattelus kertoo yhteistyön synnystä.

Lahovikaista, valikoitua puuta

Robillard uskoo Katar-kitaroiden puiden vaikuttavan soittimen soundiin.

– Kansi on suomalaista koivua. Koivua käytettiin kitaroiden valmistuksessa Yhdysvalloissa 1920- ja 30-luvuilla. Uskon, että koivukansi lisää sointiin jotain erityistä. Muuten kitarassa on käytetty suomalaista leppää. Leppä taas on aina ollut loistava puu solidbody-kitaroille, Robillard pohtii.

Jukka Kattelus on valikoinut soittimen kanteen ja runkoon erityistä lahovikaista koivua ja tervaleppää.

Bluesmasterin soundiin vaikuttavat myös Veijo Rautian käsinkäämityt mikrofonit, jotka valmistettiin Robillardin toiveiden mukaan.

Robillardin jo aiemmin hankkima Katar Popmaster -kitara on hyvin esillä Duke Robillard Bandin uudessa Outta here -musiikkivideossa.