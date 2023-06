Marimekon kuosit värittävät Armi-oopperaa Ilmajoella – pukusuunnittelija Leena Rintala toivoo myös yleisön pukeutuvan klassikkomerkin kuoseihin

Haasteena rajallinen tila

Ooppera esitetään Kyrönjoen rantaan rakennetulla ulkolavalla. Pukeutuminen ja maskeeraus tapahtuvat parakeissa, mikä asettaa omat haasteensa.

– Pukeutumis- ja rekkitilaa on vähän, mikä on pitänyt huomioida suunnittelussa. Esiintyjiä on 70 ja jokaiselle on useampi puku. Vaatteiden säilyttämiseen ja vaihtamiseen on rajallisesti tilaa. Puvustukseen muutoksia on pitänyt tehdä pienillä asioilla, kuten takin riisumisella, Rintala selittää.

Suomen kesä voi tunnetusti olla sateinen, eikä esiintymislavaa ole katettu. Rintalan onkin pitänyt huomioida vaatteiden kastumisen mahdollisuus.

– Olen valinnut sellaisia materiaaleja, jotka eivät mene vedestä pilalle. On myös mietitty läpi esimerkiksi mitä tapahtuu jos vaatteet kastuvat ja miten ne saadaan kuivaksi mahdollisimman nopeasti näissä olosuhteissa.