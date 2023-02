Mika Aalto on rohkea mies, joka antaa kasvot päihteistä ja asunnottomuudesta kärsiville: "On vahvuutta myöntää heikkous”

Avain sopi lukkoon. Mika Aalto astui pienen yksiön eteiseen ja painoi oven perässään kiinni. Vanha kerrostaloasunto oli parhaat päivänsä nähnyt, mutta tuntui viiden tähden hotellilta.

Vaikka tapahtumasta on lähes päivälleen 18 vuotta, Aalto muistaa mielen vallanneen helpotuksen tunteen. Hänellä oli vihdoinkin turvapaikka. Ulko-oven taakse jäi kotikaupunki Turku ja koko paha maailma.

Kolme vuotta sitten Lapualle muuttanut Aalto, 48, asuu nyt rintamamiestalossa vaimonsa ja lapsikatraan kanssa. Arki koostuu perhe-elämästä, kodin remonttihommista, puutarhatöistä, ruuanlaitosta ja kauppareissuista.

Töissä Aalto käy Seinäjoella, jossa hän on toimintakeskusvastaavana Kris Etelä-Pohjanmaa ry:llä. Kyseessä on vertaistukijärjestö, joka pyrkii saamaan päihdekäyttäjiä, rikollisia ja vankilasta vapautuneita takaisin yhteiskuntaan.

Aalto on mies paikallaan, sillä hänellä on omakohtaista kokemusta kaikesta mainitusta. Listaan voi vielä lisätä asunnottomuuden, joka on usein seurausta muista ongelmista. Niin oli Aallonkin kohdalla.

Alkoholista apua huonoon itsetuntoon

Mika Aallon vastoinkäymiset alkoivat jo ennen hänen syntymäänsä. Äiti käytti päihteitä poikaa odottaessaan. Isä häipyi kuvioista kun puoliso kotiutui sairaalasta vauvan kanssa.

– Perintötekijät ovat vaikuttaneet omaan elämääni. Alkoholismi on sairaus. Isän puolelta lähes kaikki ovat alkoholisteja, äidin suvusta puolet. Äiti kuitenkin lopetti juomisen, kun isä lähti.

Mika Aalto alkoi käyttää päihteitä 11-vuotiaana. Syynä hän pitää huonoa itsetuntoa. Herkän nuoren mielialaa laski se, että vilkasta ja keskittymiskyvyn puutteesta kärsivää lasta pidettiin kiusankappaleena. Nykyään diagnoosi olisi ADHD.

– Siitä ei tuohon aikaan tiedetty mitään. Opettajien mielestä olin tyhmä ja aiheutin vain harmia. Apua pahaan oloon löytyi alkoholista. Pian lisäsin koktailiin huumeet ja lääkkeet.

Aalto rahoitti elämänsä myymällä huumeita. Varkauksien, väkivallan ja muiden rikosten takia oman kodin sijaan osoitteena olivat moneen otteeseen hoitolaitokset ja vankilat.

– Selliin tai laitokseen päätyminen oli helpottavaa. Tiesi, että jonkin aikaa on taas katto päällä ja ruokaa pöydässä. Laitoselämä oli säntillistä ja toi turvaa omaan kujanjuoksuun.