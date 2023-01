Miksi aina minä ja naapuri ei taaskaan.... – Voiko taloyhtiön osakkaan pakottaa lumitöihin?

Lunta tulvillaan on raikas talvisää, mutta kenen vastuulla on huolehtia taloyhtiön lumitöistä ja pihojen hiekoituksesta?

Varsinkin pienissä taloyhtiöissä pihatyöt päätetään usein säästösyistä tehdä talkoilla. Närää ja riitoja aiheuttaa se, että jotkut asukkaista eivät halua osallistua yhteisten alueiden hoitamiseen.

Talkootyö on vapaaehtoista. Jos osakas kieltäytyy tekemästä talvikunnossapitotöitä, häneltä ei voida periä muita korkeampaa vastiketta, eikä hänen kustannuksellaan voida teettää hänen osuuttaan esimerkiksi ulkopuolisella urakoitsijalla.

Kiinteistöliitto opastaa tiedotteessaan, että päätös lumi- ja hiekoitustöiden hoitamisesta talkoovoimin on syytä tehdä yhtiökokouksessa, jotta osakkaat voivat osallistua asiasta päättämiseen. Samalla nähdään, onko yhtiössä todellista kiinnostusta talkoovoimin tehtäviin lumitöihin. Toinen vaihtoehto on selvittää talkoisiin osallistumishalukkuutta kirjallisilla sitoumuksilla.

Omistaja vastaa aina

Kiinteistönomistajan vastuulla on huolehtia kiinteistön alueen turvallisuudesta. Kiinteistönomistaja vastaa siis liukkauden ehkäisemisestä eli jään ja lumen poistosta sekä tarvittavasta hiekoituksesta.

Oikeuskäytännön perusteella on katsottu, että kiinteistönomistajalla on korostunut huolellisuusvelvoite piha-alueen hoitoon. Tämä tarkoittaa sitä, että taloyhtiön on vahingon sattuessa pystyttävä osoittamaan, että se on toiminut talvikunnossapidon osalta huolellisesti.

Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen suosittelee, että isompien taloyhtiöiden kohdalla talvikunnossapitoon liittyvät työt ostettaisiin ammattilaisilta. Esimerkiksi kaupungin keskustassa sijaitsevassa suuressa kerrostaloyhtiössä jo rakennuksen katolta putoava lumi muodostaa jalankulkijoille riskin, jota huolellisenkaan isännöitsijän tai taloyhtiön hallituksen on vaikea ehkäistä.

Kun taloyhtiö tilaa talvikunnossapitoon liittyvät työt ulkopuoliselta, kannattaa kirjata sopimukseen, että palveluntarjoaja vastaa myös lumi- ja jäätilanteen tarkkailusta ja tarvittavista varotoimenpiteistä.

– Tällä tavalla taloyhtiö on lähtökohtaisesti täyttänyt velvollisuutensa turvallisuudesta huolehtimisessa, Pynnönen sanoo.

Taloyhtiöiden kannattaa silti seurata pihamaan kuntoa. Esimerkiksi runsas lumisade saattaa vaikuttaa huoltoyhtiön aikatauluihin, ja taloyhtiön on syytä olla valmiina huolehtimaan turvallisesta liikkumisesta kiinteistöllä.

Neliölle 154 hiekanjyvää

Onnettomuuden sattuessa vastuukysymykset ovat usein hankalia. On vaikea selvittää, onko talvikunnossapito ollut riittävä vai johtuuko esimerkiksi liukastuminen kaatujan varomattomuudesta tai käyttötarkoitukseen sopimattomista kengistä.

Asioiden helpottamisesti joitakin asioita on määritelty hyvinkin tarkasti. Kunnossapidon ohjeellisen laatukortin vaatimuksen mukaan neliöllä pitää olla vähintään 154 hiekanhyvää.

Tästä huolimatta Pynnönen kannustaa kaikkia myös omaan varovaisuuteen talvisäällä.

– Jos juoksee jäisellä pihalla korkokengissä tai reinot jalassa, voi kaatua vaarallisesti, vaikka piha olisi kuinka hyvin hiekoitettu. Silloin on mielestäni kohtuutonta syyttää vahingosta taloyhtiötä, Pynnönen sanoo tiedotteessa.

Myös tuomioistuin on antanut merkitystä kulkijan omalle huolellisuudelle. Tuomioistuin oli sitä mieltä, ettei rappukäytävässä liukastuneella ollut oikeutta vahingonkorvauksiin, kun kaatuminen oli johtunut omasta huolimattomuudesta. Liukastunut oli ennen kaatumistaan juossut tai hölkännyt portaita alaspäin ja samanaikaisesti puhunut puhelimessa, eli kaatuminen oli johtunut hänen omasta huolimattomuudestaan eikä siitä, että kiinteistöä olisi pidetty puutteellisesti kunnossa.

Kiinteistönomistajan on hyvä olla selvillä myös siitä, kuka vastaa kiinteistön edestä kulkevan jalkakäytävän talvikunnossapidosta. Paikkakunnasta riippuen talvikunnossapito voi kuulua joko kunnalle tai kiinteistönomistajalle. Toisinaan tilanne vaihtelee jopa saman kaupungin alueella. Jos vastuu on taloyhtiöllä, sen on huolehdittava, että kiinteistöhuollon kanssa tehty sopimus kattaa tarvittavan talvikunnossapidon.