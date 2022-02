Mitä nuorille saa 50 000 eurolla? – Asiaan voi vaikutaa vastaamalla kyselyyn

Seinäjoen asukkaat voivat nyt ideoida, millä tavalla kaupungin budjetista käytetään 50 000 euroa. Teemana on lasten ja nuorten hyvinvointi.

Osallistuvaa budjetointia kokeiltiin Seinäjoella ensimmäisen kerran viime vuonna. Kyseessä on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Viime vuonna jaossa oli 40 000 euroa keskusta-alueen viihtyisyyden ja toiminnallisuuden parantamiseen. Ideoinnin perusteella keskustaan hankitaan esimerkiksi lisää roskakoreja, penkkejä ja kukkalaitteita.

Tänä vuonna asukkaiden käytössä on 50 000 euroa. Seinäjoen kaupungin vuorovaikutussuunnittelija Kirsi Mattila kertoo lasten ja nuorten asioiden valikoituneen rahan käyttökohteeksi, sillä nuorempien sukupolvien hyvinvoinnin edistäminen nousi vahvasti esiin viime syksynä tehdyssä kaupunkistrategiakyselyssä.

Ideoita riittää

Ideat voivat liittyä esimerkiksi kylien ja kaupunginosien toimivuuden, vapaa-ajan mahdollisuuksien, tapahtumien, viihtyisyyden, elinvoimaisuuden, ympäristön turvallisuuden tai yhteisöllisyyden lisäämiseen.

– Haluamme, että lapset ja nuoret pääsevät vaikuttamaan, miten kaupunkia voidaan kehittää heille entistä paremmaksi. Ideoiden kirjoittamiseen kannattaa panostaa, koska hyvin tehty ehdotus kiinnostaa muitakin, Mattila sanoo.

Mattila iloitsee, että nuoret ovat ottaneet osallistavan budjetoinnin hyvin vastaan. Tämä selvisi, kun kaupungin työntekijät kävivät haastattelemassa nuoria Pajuluoman nuorisotila Roubella.

– Nuorilla oli hienoja ja konkreettisia ideoita. He toivoivat esimerkiksi ulos hengailupaikkoja, joissa on penkki, katos ja valot. Roube saisi nuorten mielestä olla auki kaksi lisäpäivää viikossa, koska harrastuksia on usein juuri aukiolopäivinä.

Mitä muuta nuoret toivoivat?

– Bussiaikatauluihin lisää ilta-aikoja, jotta heidän olisi helpompi liikkua julkisilla. Frisbeegolfratoja toivottiin Pajuluomalle ja keskustaan. Esiin nousivat myös moposuora, kilpailuttoman harrastusliikunnan lisääminen ja Kyrkösjärven uuden uimarannan koripallokenttä, Matila luettelee.