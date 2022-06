Mitä yhteistä on Provinssilla ja täytetyllä hirven päällä? – Lue juttu, niin tiedät millaisia vaatimuksia tähdet järjestäjille esittävät

Mitä, missä, milloin?

Provinssi-rockfestivaali järjestetään Seinäjoen Törnävänsaaressa 30.6.–2.7.

Festivaalialue on laajentunut. Nyt pääportti sijoittuu keskelle Törnäväntietä.

Maksulliset festivaalibussit kulkevat non-stop-tyyliin Matkakeskuksesta Törnävälle.

Isoimpia ulkomaisia raskaan sarjan esiintyjiä ovat yhdysvaltalaiset Korn ja Deftones.

Elektronisessa musiikin tähti on australialainen Pendulum, joka esiintyi viimeksi Provinssissa loppuunmyytynä lauantaina 2011.

Hassisen kone tekee ensimmäisen festarikeikkansa 20 vuoteen.

Ainoan Suomen festivaaliesiintymisensä ja jäähyväiskiertueensa etapin Provinssissa pysähtyy tekemään Sunrise Avenue. Sunrise Avenue on yksi Suomen kansainvälisesti menestyneimmistä yhtyeistä. Bändin rumpali Sami Osala on kotoisin Seinäjoelta. Hän on soittanut yhtyeessä vuodesta 2005.

Festivaalin yleisöennätys on 81 300 kävijää kolmena päivänä vuonna 2011.