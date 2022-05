Naiset puhuvat alapään asioista – FeminaTeatterin esitys ei ole pelkkää pilluhuumoria, vaan puhetta vaginasta asioiden oikeilla nimillä

FeminaTeatterin väki on innoissaan. Kahden vuoden koronatauon jälkeen ryhmä valmistautuu ensi-iltaan.

– On vaikea uskoa, että tämä hetki koittaa vihdoin. Pääsemme esittämään teosta eikä väkimäärää katsomossa tarvitse karsia. On uskomattoman ihanaa tuntea ensi-illan olevan tulossa, naiset intoilevat.

Työn alla on Eve Enslerin kirjoittama Vaginamonologeja, jonka Ensler kirjoitti vuonna 1996 haastateltuaan yli kahtasataa eri-ikäistä ja eri taustoista tulevaa naista.

Näytelmässä naiset kertovat seksuaalisista kokemuksistaan, unelmistaan, parisuhteistaan ja synnytyskokemuksistaan. Yksi kertoo raiskauksesta, toinen seksistä työnä. Kokonaisuudessaan esitys on naisen matka syntymästä vanhuuteen. Jokaisella naisella on oman vaginansa tarina.

V-Dayn alku

Näytelmä synnytti aikanaan V-Dayn, maailmanlaajuisen aktivistiliikkeen, jonka tavoitteena on lopettaa naisiin kohdistuva väkivalta.

– Tässä mielessä Vaginamonologeja on valitettavan ajankohtainen edelleen. Tunteita tulee täyslaidallinen ja harjoituksissa on itketty vuoroin ilosta ja surusta. Kylmäksi tämä teksti ei jätä, kertoo ohjaaja Laura Kivimäki.

Vaikka esityksen nimessä puhutaan monologeista, on näyttämöllä harvoin vain yksi ihminen. Näytelmässä esiintyy 13 naista.

Kohtauksia on hiottu pienryhmissä

FeminaTeatteri on Seinäjoen kansalaisopiston teatteriryhmä, jonka esitykset ja usein myös tekstit syntyvät ryhmätyönä, teoksiin ja niiden maailmoihin heittäytymällä. Ryhmä työskentelee pilke silmäkulmassa, taiteellisesta tasosta tinkimättä.

Vaginamonologeja on syntynyt samalla metodilla. Kohtauksia on hiottu pienryhmissä, jolloin kaikilla on vapaus ja vastuu tuoda mukaan omia ideoitaan.

– Ohjaajan tehtävänä on koota parhaat ideat yhteen ja kasata paketti esitettävään kuntoon. Luvassa ei ole pelkkää kevyttä alapäähuumoria. Nyt kuullaan rohkeaa puhetta asioista niiden oikeilla nimillä, Kivimäki paljastaa.

Valistustyötä näytelmän rinnalla

FeminaTeatteri on ottanut naisten puolustamisen, seksuaalisuuden, suvunjatkamisen ja monet ei niin helposti esiin nostettavat aiheet sydämen asiakseen.

Ryhmä on koko kevään jakanut Facebookissa aiheeseen liittyviä tietoiskuja. Käsittelyssä ovat olleet esimerkiksi synnytyksen vaiheet, seksuaalisuuteen liittyvä häpeä ja sukuelinten silpominen.

– Halusimme tuoda esiin, että kyseessä ei ole kevyt pilluhuumori, vaikka esityksen nimestä voi saada myös sellaisen mielikuvan. Monella naisella on kokemuksia siitä, että naisten asioita ja ongelmia vähätellään eikä niitä oteta tosissaan, Kivimäki selvittää.