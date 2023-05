Neiti Aika asuu puhelinmuseossa – Ilmajoelta löytyy roppakaupalla puhelimen historiaa

Puhelinlangat poikki

Museon vintin seinille on ripustettu vanhoja työkaluja. Niitä on käytetty puhelinkaapeleiden asentamisessa ja korjaamisessa.

Ylhäällä olevalla pitkällä kangella on kaivettu maahan kuopat puhelinpylväitä varten. Sen käyttäjällä on pitänyt olla ruista ranteessa, sillä kanki on kauttaaltaan rautaa.

Rajamäki kertoo, millaista kaapeleiden korjaaminen oli 1960-luvulla. Kulkupelinä saattoi toimia reittiliikenteen linja-auto, jonka kyytiin korjaaja hyppäsi.

– Korjaaja istui linja-auton sisällä moottorikannen päällä. Sieltä hän yritti nähdä, mistä kohtaa puhelinlanka oli katkennut. Matkustajat auttoivat parhaansa mukaan. Kun kohta löytyi, jäi korjaaja kyydistä tekemään työnsä. Linja-auto jatkoi matkaansa. Korjaaja kulki takaisin polkupyörällä, joka hänellä oli mukana linja-autossa.