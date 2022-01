Niilo Yli-Viitala: Vuonna 2035 Etelä-Pohjanmaa ei pärjää ilman synteettisen ruuan tuottajia

Voittopuhe

Hei! Mä olen Niilo Yli-Viitala ja aion puhua teille ruoantuotannosta.

Ihmisellä on kolme biologista perustarvetta: kivun välttäminen, uni ja ravinto. Suomessa on yli 5,5 miljoonaa ihmistä, joiden tarpeet tulee tyydyttää, näiden tarpeiden joukossa ruoka.

Samaan aikaan meillä on lämpenevä maapallo ja ruoantuotanto- ja maatalousjärjestelmä, joka Ylen artikkelin mukaan tuottaa Suomessa 14 prosenttia kaikista kasvihuonepäästöistä. On selvää, että asialle tulisi tehdä jotain.

Suomalaisetkin tutkijat ovat kehittäneet uusia ratkaisuja tuottaa ruokaa. Mikrobit on “ohjelmoitu” tuottamaan maitoproteiinia, lihan kaltaista solumassaa ja jopa kananmunanvalkuaista.

Kyse on synteettisesti valmistetusta ruoasta. Tämä on toimintaa, jonka ympärille voisi syntyä kokonaan uusi ammattikunta, synteettisen ruoan tuottajat.

Tai no oikeastaan, ei täysin uusi ammattikunta. Kyse on vain siitä, että on vaihdettu lehmä mikrobiin.

Jos ja kun me halutaan, että ruoantuotanto on ekologista, muutoksia täytyy tapahtua. Etelä-Pohjanmaalla maatalous on perinteisesti ollu erittäin vahva ala: Etelä-Pohjanmaan liiton mukaan yli 7 prosenttia työpaikoista on alkutuotannossa.

Ekologisuuden nimissäkään me ei todellakaan haluta hävittää näitä työpaikkoja ja häätää ruoantuotantoa Etelä-Pohjanmaalta. Siksi ruoantuotantomenetelmiä on muutettava, ja siihen tarjoaa ratkaisun synteettinen ruoka.

Verrattuna maatalouteen mikrobituotanto on kestävää ja tehokasta. Mikrobit tuottaa vähemmän kasvihuonepäästöjä kuin maatalous, niiden tuotanto ei vaadi suurta pinta-alaa, ne käyttää vähemmän vettä ja tuottaa vain haluttua tuotetta.

Lisäksi ne tuottaa solumassaa täysin piittaamatta yöpakkasista. Lyhyesti siis: mikrobit rulaa, maatalous ei niinkään.

Epäilijöille voidaan todeta seuraavaa: synteettisen ruoan valmistus tulee tehostumaan uusien keksintöjen myötä. Meillä Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla on tarvittavaa osaamista näiden keksintöjen tekemiseen esimerkiksi kemianteollisuuden ja maatalouden kautta.

Eikä se 800 gramman T-luupihvi myöskään oo sen luonnollisempi vaihtoehto kuin mikrobilla tuotettu solumassa: karjankasvatuskin on nimittäin vain ihmisen keksintö.

Mulle henkilökohtaisesti ei olisi ainakaan väliä, miten mun ruoaksi syömät pihvit, maito ja kananmuna on tuotettu. Sillä taas on mun mielestä väliä, miten paljon ne kuormittaa tätä palloa, jossa me kaikki asutaan.

Synteettisen ruoan valmistus on yksi ratkaisu, koska ympäristö ei oo ikuinen, mutta ruoantarve on.