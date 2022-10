Niko Kivelä toteuttaa unelmansa: Stand up - ja rokkikeikka samassa esityksessä

Niko Kivelä on Seinäjoen lahja Suomen stand up -komiikalle. Takana on yli 20 vuoden ura, eikä loppua näy.

Juuri nyt Kivelä intoilee aivan uudesta tempauksesta.

– Tämä on ollut yksi mun unelma jo kauan, yhdistää stand up ja rokkikeikka. Vielä kun saa itse vetää solistina koko illan. On se siistiä, Kivelä kuvailee.

Maailmanlaajuisestikin erikoinen kokeilu ja kokoonpano kulkee nimellä Niko Kivelä Kommunikaatio. Yhtyeestä löytyy laulaja-Kivelän lisäksi kaksi muusikkoa, kitaristi Mikko Kosonen ja rumpali Ville Kela.

– Musa on aika rankkaa metallipunkkia, johon mä olen tehnyt sanat, Niko Kivelä kertoo.

Käytännössä homma toimii niin, että Kivelä kertoo stand up -jutun vaikkapa lasten vapaasta kasvatuksesta. Sitä seuraa rokkibiisi, joka kertoo samasta aiheesta.

– Elämänmakuista musaa, kuten mun stand upkin on, mutta musassa mennään ilman huumoriosuutta. Niin se toimii, Kivelä toteaa.

Trio on parhaillaan 11 keikan kiertueella, joka saapuu Seinäjoen Rytmikorjaamolle tämän viikon perjantaina.

– Tällainen keikka on mulle paljon rankempi kuin normi stand up -ilta. Hyvin olen silti jaksanut ja hauskaa on ollut. Yleensä mulla on aina hitosti energiaa lavalla. Nyt sitä voi päästää pihalle myös bändin kanssa, Kivelä kuvailee.

– Lauloin bändissä viimeksi 28 vuotta sitten. Silloin meillä oli Seinäjoella Dollarihymy, joka soitti reipasta ilopunkkia. Olin 14-vuotias, Kivelä muistelee.

– Nyt olen 43. Tuntuu, että rokkibändissä laulaminen on vieläkin hauskempaa kuin nuorena.