Nips, naps ja tadaa - näin teet itsellesi ihanan kesäkruunun!

Epari pistäytyi Pikkuprovinssin taidetyöpajassa Kalevan Navetassa. Opastamme nyt, miten teet pikkuväen kanssa yhdessä ihanan kesäkruunun.

Monet pienet kädet taiteilivat itselleen kesäkruunun Pikkuprovinssin työpajassa viime viikolla. Kesäkruunuja valmistui luonnonmateriaaleista pitkin perjantai-iltapäivää.

Pikkuprovinssi on pitänyt lasten taidetyöpajoja heinäkuussa – tätä ennen on tehty perhosbaareja ja tuuliviirejä. Taidetyöpajat ovat olleet suosittuja, kussakin tapahtumassa on käynyt keskimäärin 50 lasta vanhempineen.

Kysyimme Pikkuprovinssin kesäkruunupajan Päivi Oksaselta, miten kruunu valmistuu. Tässä Oksasen ohjeet, ole hyvä!