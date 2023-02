Nyt on kesätöiden hakemisen aika – Kaupunki ja seurakunta työllistävät kymmeniä nuoria

Kesätöiden hakuaika on nyt. Seinäjoella yksi iso nuorten työllistäjä on kaupunki. Sen palkkalistoille pääsee noin 230 nuorta.

Töitä on tarjolla esimerkiksi rantavalvonnassa, viheralueiden kunnossapidossa, liikennepuistossa ja skeittihallilla.

Erikoisempia pestejä on jaossa kulttuuritoimessa. Viisi nuorta palkataan kesäsoittajiksi, jotka esiintyvät ympäri Seinäjokea. Yksi nuori saa paikan kesäkuvataiteilijana. Hän pääsee osaksi Seinäjoen taidehallin työyhteisöä taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetassa.

Kaupungin työpaikat ovat haluttuja etenkin siksi, että tietyillä aloilla töihin voi päästä jo 15-vuotiaana. 18-24-vuotiaille on tarjolla erityyppisiä hommia. Täysi-ikäiset voivat työskennellä esimerkiksi päältä ajettavan ruohonleikkurin kuljettajana, uimaopettajana tai leikkikenttä- ja leiriohjaajana.

Ulkona riittää töitä

Suurin työllistäjä kaupungilla on puistotoimi, joka palkkaa satakunta kesätyöntekijää. Lyhimmät pestit ovat kahden viikon mittaisia.

Jo toukokuussa väkeä tarvitaan tekemään kevätsiivouksia eli haravoimaan ja keräämään roskia puistoista ja viheralueilta.

Seinäjoen kaupungin viheraluesuunnittelija Anna Wahlberg sanoo, että viime vuosina toukokuussa töitä on riittänyt kaikille hakijoille, sillä suuri osa nuorista on silloin vielä koulun penkillä.

– Toukokuu on hyvä vaihtoehto ainakin abiturienteille ja työttömille nuorille. Ongelmana on ollut jopa hakijoiden puute. Työtä pidetään lähinnä siivoustyönä. Harvalle ala on kutsumus niin kuin itselleni, Wahlberg sanoo.

Puistotoimessa työpaikan saajat valitaan arvonnalla. Sen takia työntekijöiden motivaatiossa on suuria eroja.

– Osa nuorista on todella ahkeria, mutta on myös puskassa nukkujia. Heidät vanhemmat ovat saattaneet pakottaa työnhakuun.

Näpsäköille nuorille töitä saattaa riittää pitkälle syksyyn. Wahlberg kehottaa jättämään hakemuksen heti, ettei asia unohdu.

– Kun arvonta on ohi, niin sitten se on ohi. Peruutuksia toki tulee, mutta ne menevät oikeaan aikaan hakemuksen jättäneille.