Nyt tiedetään, mikä on Seinäjoen seinäjokisin rakennus – Katso kuvat kärkikymmeniköstä ja kertaa ulkonäöltä tuttujen pytinkien historia

Lakeuden risti valmistui 1960. Alvar Aallon suunnitteleman kirkon on tehnyt tunnetuksi kirkon 65 metriä korkea kellotorni. Lakeuden Ristin kirkkosali on muodoltaan katedraalikirkko. Kirkkosalissa on 1 200 istumapaikkaa ja urkulehterillä 124 paikkaa. Kirkon sisustus on kauttaaltaan Aallon suunnittelema. Kirkkopiha on suunniteltu niin, että siellä on mahdollisuus järjestää ulkoilmatilaisuuksia. Pääsisäänkäynnin vierellä on paikka ulkoalttaria varten.