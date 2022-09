Onko Seinäjoki lakeuden Dubai? – Kauppakaupungin karkelot kannustaa ostosmatkailuun

"Tervetuloa matkalle ja ostosmatkalle avaruuteen! Meillä on kauppoja kuin tähtiä taivaalla.”

Näin Avaruuden kauppakaupungin karkeloita mainostetaan nettisivulla, joka liittyy 2.-4. syyskuuta järjestettävään tapahtumaan.

Into Seinäjoki on kesän ajan tehnyt isohkoa mainoskampanjaa teemalla Avaruuden kauppakaupunki Seinäjoki.

– Menossa on nimenomaan koko kaupungin kauppiaiden yhteinen kampanja. Samalla haluamme viedä viestiä omaa maakuntaa laajemmalle. Kampanjaa on siksi tehty noin 200 kilometrin säteellä Seinäjoesta, viestintä- ja markkinointipäällikkö Sanna Männikkö Into Seinäjoesta kertoo ja lisää:

– Seinäjoelle suuntautuva ostosmatkailu on tässä ehkä se avainsana pelkän täsmäostelun sijaan.

Viisi keskittymää

Männikön mielestä keskustelu Seinäjoen kauppakeskittymistä on tähän saakka ollut turhan kapeaa ja käsitellyt lähinnä keskustaa ja Ideaparkia.

– Seinäjoella voidaan puhua ainakin viidestä kauppakeskittymästä. Niitä ovat keskusta, Ideapark, Päivölä, Hyllykallio ja Rengastie. Myös Ylistarossa on omat houkuttimensa, Männikkö listaa.

Hän arvioi, että Seinäjoella toimii kaikkiaan ainakin 450 vähittäis- ja tukkukauppaa.

Seinäjokea voikin pitää monipuolisena kaupan keskuksena kaupungin kokoon nähden.

– Täältä voi käytännössä ostaa melkeinpä mitä vain akvaariokaloista golfhanskoihin ja nuottitelinelampuista merinovillalankaan, Männikkö listaa.

Kauppojen ison määrän pohjalta on kehitelty myös slogania: ”Mitä meiltä et saa, sitä et tarvitse.”

– Joku heitti, että Seinäjoki on Lakeuden Dubai. Ehkei aivan, mutta onhan se ihan hauskasti sanottu, Männikkö toteaa.