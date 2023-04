Opiskelijat ottivat varaslähdon vappuun – Muut kokoontuvat Keskustorille maanantaina

Haalarit ovat opiskelijan luottovaate

Vaikka vapussa on kyse juhlasta, korkeakouluopiskelijat eivät kukkamekkoja käytä. Heidän vapun luottovaate on työmiehen haalarit, jota on "paikattu" erilaisilla merkeillä.

Jokaisella alalla on oman väriset haalarit. Haalareissa näkyy usein myös roikkuvia esineitä, kuten lapioita ja ämpäreitä. Tärkeimpänä ovat "paikat" eli haalarimerkit. Merkkejä kerätään tapahtumista ja niitä voi myös ostaa.

– Haalareihin kerätään muistoja. Merkit ja erinäköiset härpäkkeet kertovat siitä, mitä on tullut tehtyä opiskeluaikoina. Tapahtumat luovat yhteisöllisyyttä ja tasapainoa välillä hektiseenkin opiskeluun. Pääsee viettämään aikaa kavereidensa kanssa ja löytää ehkä uusiakin tuttavuuksia, samolaiset avaavat asiaa.