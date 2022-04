Pääkallokelit vaanivat taas – Kuka kaatumisen viulut maksaa? On vaikea selvittää onko onnettomuus liukkauden, kenkien vai humalan syytä

Syynä liukastumiseen ovat paitsi jäinen alusta, huonosti kunnossa pidetty tie tai hämärä valaistus, myös puutteet omassa varautumisessa. Yli 40 prosenttia ihmisistä joutuu vaaratilanteeseen talven jäillä, kun jalassa on liian liukkaat kengät.

– Jostain syystä nasta- ja liukuestekenkiä pidetään hankalina. Kenkien liukuesteet ovat kuitenkin tehokas tapa ehkäistä kaatumisesta johtuvia vakaviakin vammoja. Ne ovat paitsi kätevä myös edullinen tapa pönkittää tasapainoa jäisillä ja lumisilla teillä liikuttaessa. Vaihtoehtoihin kannattaa tutustua eikä oppia asiaa kaatumisen kautta, kertoo korvausasiantuntija Anne Koivisto vakuutusyhtiö Ifistä.

Omistaja maksaa

Kuka korvaa, jos jalankulkija kaatuu liukkaalla? Maksajaksi joutuu tavallisesti kiinteistön omistaja, jos hän on laiminlyönyt velvollisuutensa piha-alueen kunnossapidosta.

Taloyhtiöillä vastuu on muita korostetumpi.

– Taloyhtiön tulee tehdä kaikki mahdollinen vaaran poistamiseksi ennakoivasti. Pelkkä hiekoitus kerran päivässä ei riitä, jos se ei poista liukkautta, vaan vaaran paikat kuten kadulle vettä vuotavat rännit tulee tuntea. Vastuu ei väisty, vaikka työ olisi ulkoistettu kiinteistöhuollolle, muistuttaa Koivisto.

Tyypillinen esimerkki liukastelusta on se, että iltariennoista juhlatuulella palaavan jalka on livennyt alta. Käytännössä on vaikeaa osoittaa, johtuiko liukastuminen kulkijan humalatilasta tai kengistä. Puutteelliseen hiekoitukseen on helpompi tarttua.

Monessa pienessä taloyhtiössä talvikunnossapito hoidetaan kustannussyistä talkootyönä. Riskit on kuitenkin hyvä tiedostaa: jos asukkaat hoitavat lumityöt ja hiekoituksen talkoovoimin ja osakkeenomistaja tai asukas liukastuu pihalla, hän saattaa jäädä ilman korvausta.

– Korvausvastuun voi välttää vain, jos pystyy osoittamaan, että hiekoittaminen on hoidettu vahingon sattuessa asianmukaisesti tai olosuhteet ovat olleet sellaiset, että kunnossapito on ollut mahdotonta. Liukastumisesta aiheutuneisiin vahinkoihin kannattaa varautua vastuuvakuutuksella, sillä vahinkoja sattuu huolellisesta ennaltaehkäisystä huolimatta aina, jatkaa Koivisto.