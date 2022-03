Pate Mustajärvi: Soolokeikka on kuin istuttaisiin yhdessä nuotiolla

Tälläkin kiertueella Mustajärvi on lavalla kaksin kitaristi Ari Kankaanpään kanssa. Ohjelmassa on kappaleita miehen koko soolotuotannosta, joka kattaa jo 12 albumia.

– Se on päätetty Arin kanssa, että koetetaan mennä enempi ilon kautta. Ettei vellottaisi ihan synkimmissä vesissä. Sitä lajia ihmisillä on nyt ollut aika paljon muutenkin. Toki silti on niin, että hyvä keikka ulottuu tunnelmasta toiseen.

Mustajärvi toteaa, ettei sooloilloissa kuulla Popedan lauluja.

– Popeda on maailman paras bändi soittamaan Popedaa. Se sopii sille kokoonpanolle, ei muille.

Viimeisten kahden vuoden aikana Mustajärvi on tehnyt kaiken mitä on pandemialta voinut. Hän on esimerkiksi julkaissut kuusi uutta singleä videoineen.

– Samalla on voinut työllistää alan ihmisiä vaikeana aikana. Lisäksi on itse päässyt näyttelemään videoilla, mikä on ollut tosi mukavaa.

Näyttelemistä Mustajärvi on harrastanut myös toisessa yhteydessä. Hän teki syksyllä uransa ensimmäisen roolin ääninäyttelijänä animoidussa musikaalielokuvassa Sing 2. Alkuperäisessä Amerikan-versiossa saman roolin teki U2:n laulajana tunnettu Bono.

Miesten roolihahmo on Clay Calloway -niminen leijona, erakoitunut entinen rokkitähti.

– Ärtsy kaveri, mutta pohjimmiltaan kovin surullinen. Silti sen hahmon tekeminen oli hauskaa, Mustajärvi kuvailee.

Valitettavasti elokuva ehti olla ensi-illassa vain noin viikon, kun korona sulki taas teatterit. Mustajärvi vaimoineen tempaisi ja vuokrasi tamperelaisesta elokuvateatterista yksityisnäytöksen. Näin järjestyi leffaelämys yhteistyökumppaneille ja lähipiirille.

Mustajärvi, 65, sanoo olevansa valmis vastaaviin dubbaustöihin koska tahansa.

– Mukavaa päivätyötä, jossa saa haastaa itseään. Sopii täydellisesti tällaiselle eläkeläisvaarille, hän nauraa.

– Niinhän se on. Jos olisin jäänyt Lokomolle hitsariksi, olisin jo eläkkeellä. Soittelisin viikonloppuisin Lynyrd Skynyrdiä pubin nurkassa huonolla englannilla. Ei sekään olisi yhtään hullumpaa, Mustajärvi arvioi.

– Minulle kuitenkin jaettiin tällaiset kortit, ja niillä olen pelannut. Tuntuu, että olen saanut pistää pöytään monta hyvää kättä.

– Ja vielä on annettavaakin.