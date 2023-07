Perhonen lennättää Seinäjoen valkokankaalle – Elokuva nostaa parrasvaloihin myös Tangomakkinat

Näyttelijälle tanssikutsu

Tangomarkkinat oli tuotantotiimille entuudestaan vain televisiosta tuttu tapahtuma, jonka kilpailuja elokuvantekijät ovat seuranneet kotisohvalla vanhempiensa kanssa. Tunnelmaan päästäkseen moni vieraili tapahtumapaikalla ennen kuvauksia.

Näin teki myös yhtä päärooleista näytelevä Aksa Korttila.

– Jäin lavan reunalle ujona odottelemaan hakisiko joku tanssimaan. Amadeus Lundbergin esitti viimeisenä kappaleenaan Hopeisen kuun. Silloin ihana herrasmies tuli kysymään, että lähtisinkö parketille.

Paikallisia näyttelijöitä

Korttila esittää Perhoset-elokuvassa Seinäjoelta kotoisin olevaa, työ- ja elinkeinoministerin erityisavustajaa Siiriä, joka kohtaa isänsä kotikaupunkiinsa suuntautuvalla työmatkalla. Isää esittää Jani Volanen.

Seinäjoki ei entuudestaan ollut Korttilalle tuttu.

– Pari hyvää ystävääni ovat Seinäjoelta kotoisin ja heiltä olen kuullut juttuja paikasta. Yksi kavereista sattui olemaan täällä kuvausten aikaan ja ehti näyttämään paikkoja.

Korttila on huomannut, että Etelä-Pohjanmaalla on puhekielessä ihan erilainen rytmi ja nuotti kuin hänen kotiseudullaan Turussa.

Miten eteläpohjalainen murre sujuu näyttelijättäreltä?

– Roolihahmoni on opetellut pois murteesta, mutta vahvoissa tunnetiloissa murre kuuluu hänen puheessaan hetkittäin. Osa tekstistä on kirjoitettu murteella. Alueelta kotoisin oleva tiimiläinen on nauhoittanut mallit repliikeistäni. Niiden kuuntelemisesta on ollut iso apu, Korttila paljastaa.

Autenttista murrettakin elokuvassa voitaisiin kuulla, sillä Perhosissa esiintyy alueelta kotoisin olevia näyttelijöitä. Seinäjokea edustavat Aleksi Holkko, Eeva Soivio ja Ella Lahdenmäki. Hannu-Pekka Björkman on lähtöisin Ilmajoelta.