Perkeleellä kunnostetun talon ostopäätös syntyi ilman puolison lupaa – Nyt Kurjen Puutarhan yrttitarhalla työskentelee 300 000 lentävää sotilasta

Töissä 300 000 sotilasta

Kurjen Puutarhalla kasvit kasvatetaan luonnonmukaisilla menetelmillä.

– Meillä luomu tarkoittaa luomuturvemultaan hitaasti ja vahvasti kasvatettuja juuria. Moni luulee olevansa huono yrttienhoitaja, kun ei ole saanut kaupasta ostettuja kasvamaan. Niissä on kasvatettu juuria enemmän vihreää osaa. On ihan luonnollista, etteivät huonojuuriset kasvit rehota, Phoenix selvittää.

Luomutilalla ei käytetä kasvunsäätö- eikä kasvinsuojeluaineita.

– Ihmisiä yrttejä hoitamassa on neljä, mutta näkymättömässä työssä on yrittäjän tärkein porukka. Kasvihuoneessa on 300 000 hyönteistä, jotka taistelevat tuhohyönteisiä vastaan. Leppäkertut, petopunkit ja kirvasääsket ovat ahkeria ja tehokkaita sotilaita. Osa niistä muuttaa taimikasseissa asiakkaiden puutarhoihin.