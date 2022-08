Piiri pyörii ja kasvaa - vanhaan pesulaan nousee uusi ravintola

Samassa remontissa on uudistettu Teatteri Hysteriaa, missä näyttämö on käännetty pituussuuntaan. Uusi lava on nyt kaksin verroin suurempi. Rami Haavisto ja Juulia Soidinaho suunnittelevat tulevaa teatterimenua hymyssä suin. Tero Hautamäki