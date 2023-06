Poliisi turvaa nuorten juhlintaa koulujen päättäjäisviikonloppuna – Jos alaikäisen hallusta löytää alkoholia on seuraamuksena sakko, juomien hävittäminen ja lastensuojeluilmoitus sosiaaliviranomaisille

Poliisi tiedottaa valvovansa päättäjäisviikonlopun juhlintaa nuorison perinteisillä kokoontumispaikoilla. Poliisi varautuu viikonloppuun samoin kuin muihinkin viikonloppuihin, mutta käytettävissä olevat resurssit kohdennetaan hälytystehtävien hoitamisen lisäksi erityisesti nuorison valvontaan ja liikenteenvalvontaan.

Viranomaisten lisäksi huoltajat ovat avainroolissa viikonlopun aikana. Poliisi painottaa, että huoltajat ja nuoret luovat yhdessä pelisäännöt turvalliselle illanvietolle. Valmista pelisääntökirjaa ei ole, mutta huomioimalla muutama perusasia päästään pitkälle.

- On erittäin tärkeää, että vanhemmat ovat tavoitettavissa, kun nuoret lähtevät juhlimaan koulujen päättäjäisiä. Nuoret eivät välttämättä aina lue viestejä tai vastaa puheluihin, mutta pelkästään tieto siitä, että vanhemmat ovat tilanteen vaatiessa tavoitettavissa, luo turvaa. Myös viranomaiset voivat joutua tavoittelemaan lasten vanhempia illan mittaan, sanoo Pohjanmaan poliisilaitoksen komisario Matti Tiainen.

Kotiintuloajoista on Tiaisen mielestä hyvä sopia etukäteen ja on erittäin suositeltavaa, että huoltaja vie nuoren juhlapaikalle ja hakee kotiin illan päätteeksi, varsinkin jos kyse on pidemmästä matkasta.

Juhlijoille komisariolla on tärkeä viesti:

- Pidä myös huoli kavereistasi illan aikana, varsinkin päihtyneestä kaverista. Yksin jäävällä päihtyneellä on suurempi vaara joutua rikoksen, väkivallan tai tapaturman uhriksi, sanoo Tiainen.