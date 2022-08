Poliisi valvoo metsästäjiä jopa droneilla – Sormi liipasimelle vasta H-hetkellä

Uusi metsästysvuosi alkoi elokuun alussa. Eri riistalajien metsästysajat alkavat porrastetusti.

Ensimmäinen suurempia metsästäjämääriä keräävä ajankohta oli 10. elokuuta, jolloin alkoi kyyhkynmetsästys. Samaan aikaan sai alkaa metsästää muun muassa kanadanhanhia pelloilta. Sorastuskausi alkoi viime viikon lauantaina.

Poliisi valvoi metsästyksen aloitusta tehostetusti, mutta tarkkailee tilannetta pitkin vuotta. Perinteisten partiointimuotojen lisäksi käytetään esimerkiksi drone-kalustoa.

Metsästyksen perussäännöt tekevät eräharrastuksesta turvallisen. Ohjeiden mukaan pitää muistaa, että aseet ovat aina ladattuja eikä piipulla saa siksi koskaan osoittaa mitään, mitä ei ole tarkoitus ampua. Sormi on pidettävä pois liipasimelta muulloin kuin H-hetkellä. Kun aikoo painaa liipasinta, on oltava varma kohteesta.

Ihmisten turvallisuuden lisäksi on oltava varma siitä, että tähtää oikeaan kohteeseen. Vesilinnuissa on useampia rauhoitettuja lajeja, joten on tärkeää tunnistaa maali. Tästä syystä liian hämärässä tai pimeässä ei pitäisi enää metsästää

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella on sähköpostiosoite eräasioita varten. Sen kautta voi kysyä neuvoa ja opastusta mistä tahansa poliisille kuuluvasta metsästykseen tai kalastukseen liittyvästä asiasta. Sähköpostiosoite on erayhdyshenkilot.lansi-uusimaa@poliisi.fi.