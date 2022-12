Pukki pistää konnat nippuun tuttujen joulusävelmien tahtiin

Elokuva-arvostelu

Violent Night. Ohjaus Tommy Wirkola. Elokuvateattereissa nyt.

Pukkia on alkanut sapettaa ihmisten kiittämättömyys. Joulun taian hiipuessa, viimeisillä motivaation rippeillään ja alkoholin avustamana, hän saa sentään jatkettua lahjakierrosta.

Viskiä naukkaillessaan pukki ei kuitenkaan osaa arvata, millaisen verilöylyn keskiöön hän päätyy rikkaan perheen joutuessa ryöstäjien kohteeksi.

Talossa vieraileva pukki löytää sattumalta keinon, jolla pitää yhteyttä perheen pikkutyttöön. Yhteisvoimin he yrittävät pelastaa joulun.

Suvun kartanosta muodostuu taistelutanner, jolla nyrkit heiluvat tunnettujen joulusävelmien tahtiin. Jos kohtaus ei sisällä verisiä yhteenottoja ryöstäjien kanssa, kamppailee pukki itsekseen.

Nopeita leikkauksia

Toimintaelokuvan tavoin taistelut on leikattu nopeaan tempoon eikä yli-inhimillisessä voimassa ja liikkeessä ole säästelty. Perinteisten aseiden lisäksi joulukoristeet, etenkin valonauhat, osoittautuvat sopiviksi välineiksi vihollista vastaan.

Ryöstäjien raaka kukistaminen on välillä jopa epämukavaa katsottavaa, mutta humoristisuus tekee siitä siedettävää.

Jatkuvan häsellyksen keskellä on myös muutama tauko, joissa katsoja saa hetken hengähtää.

Pukkina tuttu tähti

Perinteinen joulu on siis kovin kaukana ohjaaja Tommy Wirkolan uudesta toimintakomediasta Violent Night.

Pääosaa näyttelee Stranger Things -sarjasta tuttu David Harbour. Mukavan kaupungin seriffin rooli on vaihtunut äkäiseen joulupukkiin.

Jouluelokuvien tapaan tämäkin leffa sisältää rakkaustarinan. Sen alku tosin on tavallista ryppyisempi.

Myös lämpöä löytyy

Vaikka elokuvan yleistunnelma on synkkä, on myös joulun lämpöä saatu upotettua joukkoon. Tuhmien listan kasvaessa perheen pikkutyttö on se, joka onnistuu säilyttämään pukin joulumielen.

Rankan menon keskeltä nousee esiin tärkeä aihe: Onko joulun pohjimmainen merkitys hukkumassa kulutushysterian alle? Keskitymmekö enää vain materiaan ja mammonaan?

Jos perinteiset joululeffat alkavat käydä tylsiksi, on Violent Night huumorinsa puolesta erityisesti aikuiseen makuun sopiva elokuva.

★★★★★

Emmi Karttunen