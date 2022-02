Raha viivytti toripaviljonkia neljä vuotta, mutta summa pysyi samana: lopullinen hintalappu on 880 000 euroa

Hinta ei laskenut

Neljän vuoden aikana toripaviljongin käyttötarkoitus on muuttunut, mutta hinta on pysynyt melkein samana. Nyt kustannusarvio on 880 000 euroa eli vain 20 000 euroa alkuperäistä suunnitelmaa edullisempi.

Mikä nostaa kustannuksia, vaikka kahvilaa ei rakenneta?

– Summa sisältää noin 100 000 euron arvosta teknisiin järjestelmiin kuuluvia laitteita ja asennuksia, joita ei alkuperäisessä kustannusarviossa sisällytetty hankkeeseen, Aittoniemi selventää asiaa.

Toripaviljongin rakennustyöt piti alkaa viime syksynä, mutta rakennustarvikkeiden saatavuus ja hinnat viivästyttivät pitkänsitkeää hanketta.

– Tiettyä rakennustavaraa ei olisi saatu rahallakaan. Tilanne on tasaantunut, mutta edelleen toimitusajat ovat pitkät. Esimerkiksi julkisivun materiaalista, kuparista, runkoon tarvittavasta teräksestä ja myös puusta on ollut pulaa.