Rahapula karsii lasten harrastuksia – Katso olisiko sinulla mahdollisuus saada osa 40 000 euron lahjoituspotista

Etelä-Pohjanmaalla ollaan valmiita maksamaan lasten ja nuorten harrastuksista keskimääräistä vähemmän. Koko maassa kohtuullisena harrastushintana pidetään 116 euroa kuukaudessa, mutta Etelä-Pohjanmaan alueella summa on 86 euroa.

Kolmannes eteläpohjalaisista on huolissaan siitä, että lasten tai nuorten harrastukset ovat liian kalliita eikä niihin ole varaa. Neljännes asukkaista on joutunut tai on varautunut karsimaan harrastuksista hintojen nousun takia. Melkein kolmannes eteläpohjalaisista uskoo lasten ja nuorten harrastuskulujen nousevan edelleen.

Luvut selviävät LähiTapiolan tänä vuonna teettämästä Arjen katsaus -kyselytutkimuksesta.

– Seuratoiminnan kehittäminen ja yhä ammattimaisempi ote valmennukseen vaativat palkattua työvoimaa perinteisen talkoolla tehtävän seuratyön rinnalle. Tämä maksaa, pohtii LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan kumppanuuspäällikkö Teemu Virtanen.