Roller derbyssä taistellaan hampaat irvessä – Vauhdikkaan täyskontaktilajin pelivälineenä on oma keho

Kuuluu pauketta ja huutoja. Erilaisilla suojilla varustautuneet pelaajat rymistävät urheiluhallissa rullaluistimet jalassa ja taklailevat toisiaan.

Seinäjoki Areenan lattiaan on teipattu punaisella teipillä soikea rata, jossa naiset taistelevat tilasta hampaat irvessä.

Meneillään on Seinäjoen Roller derby -seuran harjoituspeli. Suomessa melko harvinainen, mutta amerikkalaisista elokuvista monelle tuttu roller derby on täyskontaktilaji, jossa pelivälineenä on oma keho. Mailaa, palloja tai maaleja ei lajissa käytetä.

Roller derbyä pelataan nelirenkaisilla luistimilla, joissa on edessä jarrupala pysähtymistä helpottamassa. Pelin ideana on kerätä enemmän pisteitä kuin vastapuolen joukkue. Kummassakin joukkueessa on neljä puolustavaa pelaaja eli blokkeria sekä yksi pisteitä keräävä pelaaja, jammeri.

Jammerin tunnistaa kypärän tähdestä. Hän ansaitsee pisteitä joukkueelleen ohittamalla sääntöjen mukaisesti vastapuolen blokkereita, kun nämä yrittävät estää vastustajan jammerin etenemistä.

Roller derby -ottelu koostuu kahdesta 30 minuutin erästä. Erät puolestaan koostuvat pienemmistä, enintään kaksi minuuttia kestävistä jameista. Suomessa roller derbyssä kisaillaan SM-tasolla, mutta maailmalla järjestetään myös kansainvälisiä kilpailuja.

Suurin osa pelaajista naisia

Lajissa korostuu yhteisöllisyys. Piirit ovat pienet ja harrastajat tuntevat toisiaan ympäri Suomen.

Seinäjoella harrastajia on parikymmentä. Joukkoon mahtuu monenikäisiä nuoresta opiskelijasta nelikymppiseen perheelliseen. Seinäjoella suurin osa pelaajista on naisia.

– Laji sopii kaikille iästä, koosta tai sukupuolesta riippumatta. Jos itse pelaaminen ei kiinnosta, myös tuomareille ja toimitsijoille on suuri tarve. Jokaiselle kiinnostuneelle löytyy varmasti lajin parista oma paikka, selvittää Pauliina Korpi, joka on roller derbya kuutisen vuotta.

Virallisissa peleissä on seitsemän tuomaria ja 13 toimitsijaa. Tuomareita on pelialueen sisä- ja ulkopuolella, jotta he pystyvät varmistamaan joka suunnasta, ettei sääntöjä rikota. Toimitsijoiden tehtävänä on merkitä ylös esimerkiksi rangaistukset ja pisteet.

– Pelaajat ovat aika pienessä osassa verrattuna muuhun henkilökuntaan. Kentällä tapahtuu koko ajan paljon asioita, joten valvovia silmäpareja tarvitsee monta, kymmenen vuotta pelannut Jenni Siro kertoo.