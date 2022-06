Rottasodassa on aina painotettava syytä eikä seurausta – Kiinteistön omistajan pitää hävittää siimahännät

Rottien torjunta

Olosuhteet on pyrittävä tekemään rotille epäotollisiksi. Rotat viihtyvät ihmisten luomissa ympäristöissä. Talot, viemärijärjestelmät ja muut rakennelmat tarjoavat niille suojaa petoeläimiltä. Ihmisten jätteet tarjoavat lähes rajoittamattomasti ravintoa.

Kiinteistöjen pihapiirit on pidettävä siisteinä. Heinä pitää leikata, romukasat on syytä viedä pois ja jäteastian ympäristö on pidettävä siistinä. Lintuja ei saa ruokkia pihapiirissä. Lemmikkien ruokaa ei saa pitää rottien saatavana.

Yksityinen kansalainen saa koettaa hävittää rottia loukuttamalla, myrkyttäminen on ammattilaisen hommaa.