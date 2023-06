Samansukupuolisia on vihitty kirkolliseen avioliittoon Lapuan hiippakunnassakin – Pride-viikko edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia

Varoitus vihkimisestä

Övermarkit vihittiin avioliittoon kirkon sijaan Härmän kylpylässä. Vihkipapin he löysivät sateenkaaripapit.wordpress.com-sivustolta. Verkkosivustolla on lista papeista, jotka ovat valmiita vihkimään samaa sukupuolta olevia. Sivustolla on neljän eteläpohjalaisen papin nimi.

Yksi heistä on Henna Salo. Hän vihki samaa sukupuolta olevan parin aviolittoon heti lakimuutoksen jälkeen. Tuomiokapituli antoi silloin Nurmon pappina työskennelle Salolle varoituksen. Nainen valitti asiasta hallinto-oikeuteen, mutta varoitusta ei kumottu. Kirkon kielteisestä kannasta huolimatta vain neljä muuta pappia on vuosien varrella saanut varoituksen samasta asiasta. Yleensä niskuroivat papit selviävät puhuttelulla. Pahimmassa tapauksessa he voivat menettää työnsä ja pappisoikeutensa.

Tekikö varoitus tehtävänsä? Onko Salo sen jälkeen uskaltanut julistaa avioliittoon kahta samaa sukupuolta olevaa?

– En ala itseäni julkisesti kriminalisoimaan. Sanotaanko näin, että kaikille minuun yhteyttä ottaneille on löytynyt vihkijä, Salo muotoilee.

Tarvetta on

Henna Salo on Seinäjoen seurakunnan kirkkovaltuutettu. Hän edustaa Avara kirkko -ryhmää Tapani Rengon ja Mari Kelan kanssa. Kolmen kopla toivoo, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat saisivat avioliitolleen kirkon siunauksen.

Tässä jutussa he haluavat oikoa paikallisten seurakuntien tietoa siitä, ettei samaa sukupuolta olevien vihkimisille ole alueella tarvetta. Salon mukaan Lapuan hiippakunnan alueella on vuoden 2017 jälkeen vihitty avioliittoon ainakin kymmenkunta nais- tai miesparia.

– Emme syytä seurakuntia valehtelusta. Kyse lienee siitä, ettei tieto kulje kirkkoherroille saakka. Seurakuntalaiset tuntevat heidän kantansa ja osoittavat vihkimispyynnöt muualle, kolmikko pohtii.