Seinäjoella löytöeläimen voi viedä turvaan 24/7 – Kaikki koirat haetaan kotiin, mutta kissoja ei usein kaipaa kukaan

Koirat heti kotiin

Vajaan viiden kuukauden aikana Löytölään on tuotu puolensataa eläintä. Niistä koiria on ollut kymmenkunta.

– Kaikki koirat on haettu kotiin muutaman päivän sisällä. Parhaimmillaan koira on ollut meillä vain muutaman tunnin. Ilmoittelemme koirista usein sosiaalisessa mediassa. Sen ansiosta sana kulkee nopeasti. Osa osaa kysellä lemmikkiään suoraan täältä, selvittää eläintenhoitaja Johanna Suokko.

Kissojen varsinkin maaseudulla ilmenevä arvostuksen puute näkyy löytöeläinhoitolassa. Sinne tuoduista viiksiniekoista vain pieni osa haetaan takaisin kotiin.

– Koko aikana vain viisi omistajaa on hakenut kissansa. Suurinta osaa kissoista ei kysele kukaan. Joitakin saatetaan käydä katsomassa, mutta omistaja ei aina edes varmasti tunnista omaa lemmikkiään, Suokko ihmettelee.

Terveille löytyy hoitaja

Eläinsuojelulain mukaan kunnan on huolehdittava talteen otetuista seura- ja harrastuseläimistä vähintään 15 vuorokautta. Sen jälkeen sillä on oikeus luovuttaa eläin eteenpäin. Jos uutta kotia tai hoitopaikkaa ei löydy, eläin voidaan lopettaa.

– Seinäjoella on niin hyvä tilanne, että yhtäkään tervettä eläintä ei ole tarvinnut lopettaa. Meillä on toimiva yhteistyö Seinäjoen seudun eläinsuojeluyhdistyksen kanssa. He ottavat eläimet hoiviinsa ja etsivät niille uuden kodin, Ala-Risku selvittää.

Usein on epäselvyyttä siitä, pitäisikö kodittomalta tai karanneelta näyttävästä eläimestä ilmoittaa löytöeläinpalveluun vai eläinsuojeluyhdistykselle.

– Oikea paikka on aina löytöeläinpalvelu. Se on lakisääteinen palvelu, Ala-Risku painottaa.