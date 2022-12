Seinäjoella nyt jo kolme padel-hallia - keväällä lopettaneen Tehosportin tiloihin uusi yrittäjä

Moni paikallinen padel-harrastaja muistaa vielä Tehosport-areenan Seinäjoen Tehtaantiellä. Yritys lopetti toimintansa viime keväänä.

Kuinka ollakaan, nyt talossa pyörii taas padel. Urheilutiloja on pienennetty kolmanneksen verran, mutta padel-kenttien määrä on entinen eli viisi. Tilaa on otettu sulkapallon puolelta siten, että jäljellä on enää vain yksi sulkapallokenttä.

Padel Seinäjoki -hallissa uutena yrittäjänä toimii MPV-Sports Oy, jota johtaa jyväskyläläinen Petri Pykälämäki.

– Tämä paikkahan on minulle tuttu. Olin aikoinaan asentamassa Teho Sportin kenttiä, kertoo Pykälämäki, jonka pääbisnes on tennis- ja padelkenttien rakentaminen ja kunnostus.

Seitsemän metriä korkeassa hallissa on Tehosportin ajoilta säilytetty yksi normi- ja yksi singlekenttä. Uutta ovat kolme comfort-kenttää, jotka on sijoitettu entiseen sulkapallohalliin.

Pykälämäki pitää comfort-kenttää erityisen hyvänä vasta-alkajille. Perusteluksi hän esittää mattoratkaisua.

– Alla on ensiksi yhdeksän millin sulkapallomatto. Sen päällä on vielä neljäntoista millin padelmatto. Tämä tekee kentästä helpon pelata, koska pallo ei liiku ihan raketin lailla, yrittäjä selvittää.

– Myös, jos on tällainen jo vähän raihnaisempi pelimies, kuten minä, ei pehmeämpi alusta ainakaan tee jaloille huonoa, hän jatkaa ja lisää:

– Pallo saa kuitenkin hyvän pompun, koska matossa on hiekkaa se normimäärä, pari tuhatta kiloa.