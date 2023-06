Seinäjoen Jussi-patsas vaihtaa vaatetta kesätapahtumasta toiseen

Into Seinäjoki ja kaupungin kulttuuritoimi ovat sopineet Jussi-patsaan somistamisesta suurimpien kesätapahtumien aikaan.

Somisteet ovat osa Tapahtumien suurkaupunki -kampanjaa kesän 2023 ajan. Taidehalli on myöntänyt luvan Yrittäjä-Jussin tilapäiselle somistamiselle. Työssä noudetaan ammattilaisten ohjeita ja kriteereitä.

Pohjalaisen yrittäjyyden kunniaksi pystytetyn Yrittäjä-Jussin on valanut kuvanveistäjä Matti Peltokangas Aarne Hakala-Rahkon puisen pienoisveistoksen mukaan. Veistos siirrettiin uudelle Keskustorille keväällä 2019.

Yrittäjä-Jussi puettiin jo keväällä Käärijän vihreisiin bolero-hihoihin Suomen Euroviisuilmiön kunniaksi. Viime viikonloppuna Areenassa järjestettiin keppihevosten SM-kisa ja Jussi sai jälleen asianmukaisen somistuksen.

Seuraavaksi vuorossa ovat Provinssi, Seinäjoen Tangomarkkinat, Herättäjäjuhlat, Vauhtiajot ja Solar Sound. Vielä alkusyksystä järjestetään Vaahteraliigan loppuottelu Seinäjoella.

– Somistaminen tapahtuu näiden tapahtumien yhteydessä ja on osa keskustan ja Keskustorin elävöittämistä. Samalla se on tärkeä osa kaupungin markkinointia tapahtumien suurkaupunkina. Näin myös tapahtumat näkyvät keskustassa, kuvailee markkinointipäällikkö Tuula Lahti Into Seinäjoen puolesta.

Hän lisää, että Yrittäjä-Jussin somistaminen tapahtuu tänä kesänä pilottiluonteisesti. Patsaan somistamisesta tulee aina sopia erikseen kaupungin kulttuuritoimen kanssa.

Näin Yrittäjä-Jussia puetaan