Seinäjoen kaupunginjohtajan kesäkolumni: "Tässä työssä on oppinut sietämään kaaostakin"

Keskeneräisten asioiden odotetaan aina valmistuvan ennen lomia. Osittain varmasti onkin niin, että monet työtehtävät tulisi saada jonkinlaiseen päätökseen ennen vapaita. Maailma kyllä kestäisi mielestäni myös enemmän keskeneräisyyttä. Varsinkin, jos se tuo mielenrauhaa tekijöille. Tässä työssä on vuosien varrella oppinut sietämään paikoin vähän kaaostakin ja aion kyllä lomailla, kun aika koittaa. Loma ja vapaa-aika on tärkeää ja toivottavasti Sinäkin pääset vähän irtaantumaan arjesta ja ottamaan rennosti. Onpahan sitten taas paremmin voimia työurakkaan lomien jälkeen.

Seinäjoen tapahtumakesä on jälleen aivan mahtava. Keppihevoset, toritapahtumat, festarit, Herättäjäjuhlat, kesäteatterit ja kaikki muut takaavat sen, että tekemistä, kuulemista, näkemistä ja kokemista riittää. Tapahtumia on myös syytä tarkastella ja mittaroida. Meidän on hyvä tietää minkä verran ne tuovat väkeä kaupunkiin, mitä niistä tykätään ja miten raha liikkuu. Näin saamme selville mitä vielä pitää kehittää ja ottaa huomioon jatkossa. Seinäjoen kaupungin strategiaan kuuluu olla tapahtumien suurkaupunki.

Seinäjoen logistinen sijainti on hyvä, tänne on helppo saapua ja täältä on helppo käydä muualla. Tapahtumat tuovat kaupunkiimme ihmisten ja rahan lisäksi lisää kulttuuria ja kansainvälisyyttä. Voimme vielä yhdessä kehittyä hyödyntämään tapahtumia entistä paremmin osallistumalla niihin ja niiden näkyvyyteen. Houkuttele siis asiakkaasi sisään tapahtuman varjolla. Tapahtumajärjestäjät eivät varmaan moiti, jos lähdemme porukalla markkinoimaan ja hyödyntämään niiden profiilia. Kaupungin saisi aina tapahtuman aikana yhteisesti pukea kulloinkin ajankohtaiseen henkeen, asuun ja väreihin.

Vuoden 2023 ensimmäinen puolisko on sujunut Seinäjoen kaupungilta positiivisissa merkeissä. Kasvu näyttää jälleen hyvältä. Toivotaan, että loppuvuosi yllättää entistä myönteisemmin ja kasvu ja kehitys jatkuu. Tämä vaatii kuitenkin paljon työtä. Muuttovoittoamme sävyttää entistä enemmän muista maista tulevat ihmiset. Luonnollista on, että Ukrainan tilanteen takia moni tulija on juuri Ukrainasta. Kysyttäessä yrityksemme vastaavat, että suurin menestyksen jarru on työvoimapula. On siis hyvin tärkeää, että kaupungin asukasluku kasvaa ja saamme jatkossakin työvoimaa yrityksiimme. Tänne pitää olla hyvä tulla ja täällä pitää olla hyvä ja turvallista olla. Tähän voimme kukin itsekin vaikuttaa.

Kaupungin talouden tulevaisuuteen liittyy monia epävarmuuksia, kuten tulevat valtionosuuspohjat. Emme voi siis liian luottavaisina katsoa tuleviin vuosiin, vaan panostetaan hyvään tekemiseen ja tehdään menestyksemme itse jatkossakin.

Toivotan kaikille oikein hyvää ja lämmintä kesää.

Jaakko Kiiskilä

kaupunginjohtaja

Seinäjoen kaupunki