Seinäjoen kaupunginteatteri täyttää 60 vuotta – Uusi musikaali pistää miettimään voiko outous olla normaalia

Hirttosilmukat lettien päässä

Näytelmässä Sanni Lehdon esittämän Wednesdayn mustien palmikkojen päässä on kauhukomedian tyyliin sopivat hirttosilmukat.

Esityksessä on käytetty tavallista enemmän peruukkeja, sillä hahmoilla on näyttäviä nutturoita ja rastalettejä.

Huomiota herättää esimerkiksi Addamsin perheen äitiä esittävän Mia Vuorelan takapuoleen saakka yltävä musta tukka. Sama peruukki on nähty muun muassa jokunen vuosi sitten esitetyn Vampyyrien tanssin kreivin päässä.

– Peruukki on tehty luonnonhiuksista. Se on kevyt, hengittävä ja oikein miellyttävä käyttää. Omat hiukseni ovat peruukin alla sukkahousumaisessa pussissa. Peruukki on kiinnitetty kymmenillä pinneillä ja pysyy varmasti päässä, Vuorela kertoo ja ravistelee päätään sanojensa vakuudeksi.

Jokainen yksityiskohta on tarkasti mietitty ja toteutettu, vaikka se vaatii työtä, aikaa ja rahaa. Yksi esimerkki tästä on Jukka Puronlahden esittämän valkokasvoisen Lurchin peruukki, joka nousee otsalta suoraan ylös.

– Tämän mahdollistaa Jukan kasvoista otettu kipsivalu, jonka päälle korotusosa rakennettiin. Kun kaikki tehdään näyttelijän mittojen mukaan, lopputulos on hyvä ja näyttelijä voi keskittyä rooliinsa, selvittää esityksen kampauksista ja maskeerauksista vastaavaa Johanna Uusitontti.

The Addams Familyssä on 20 näyttelijää. Jokaiselle on varattu aikaa kampaajalle 15 minuuttia. Tiukan aikataulun takia näyttelijät meikkaavat itse itsensä Uusitontin ohjeiden mukaisesti.