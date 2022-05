Seinäjoen Naislaulajien "äiti" viihdytti etulinjassa taistelleita sotilaita – "Tällaista kotiseudun ja rintaman välistä kanssakäymisen muotoa on syytä jatkuvasti harrastaa"

Uusien asujen eka keikka

Konserttiin astellaan uusissa puvuissa. Ne hankittiin Etelä-Pohjanmaan Naisklubin avustuksella.

– Saimme loistavaa palvelua paikallisesta Moon designstoresta, josta löysimme kotimaisen, mielestämme tyylikkään esiintymisasun. Vaneriset kaulakorut hankimme omakustanteisesti paikalliselta G-moodilta. Yritys valmisti korut omasta logostamme, joka esittää korvan kuulosimpukkaa, Anna Pellikka kertoo.

– Näillä uusilla hankinnoilla haluamme vahvistaa kuoron sisäistä me-henkeä. Muille haluamme viestiä, että suosi paikallista ja suosi palvelua.

Mitä yhteishenkeen tulee, kuoronjohtaja sanoo pitävänsä sitä hyvin tärkeänä.

– Meille ei ole pääsykokeita. Ajatus on, että laulu kuuluu kaikille. Kilpailut jätämme muille kuoroille. Me haluamme keskittyä omiin juttuihimme ja tehdä niitä niin kuin meistä hyvältä tuntuu.

– Jos kuoroharrastuksessa nautitaan ja nauretaan, niin minusta silloin on onnistuttu jo paljossa, Pellikka päättää.

Kalevan navetan ensimmäiset tanssit

Naislaulajien uusien korujen ja pukujen ensiesiintyminen on siis ensi viikolla. Muutakin ihkauutta nähdään, sillä kuorokonsertin perään järjestetään Kalevan Navetan ensimmäiset tanssit.

Noin tunnin lavatanssit soittaa kansalaisopiston Pystymettäläiset-orkesteri Mika Peltoniemen johdolla. Yhtyeen solistina kuullaan myös kuoroa, sillä Naislaulajat esittävät bändin kanssa 60-luvun iskelmää.

– Ohjelmassa ovat esimerkiksi Muistojen bulevardi ja Vihreät niityt, sovituksia tehnyt Pellikka kertoo.

– Meillä on bändin kanssa seitsemän kuorobiisiä ja sitten on karaoke päälle. Veikkaan, että on tulossa aika hauska ilta.