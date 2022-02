Seinäjoen nuoret lahjakkuudet iskivät myrskyn silmään – hahmoissa myös maistiaisia Milanon muotiviikoista

Myrsky – Musiikkia lumotulta saarelta Seinäjoki-salissa 3.2. Samalla taltioitiin verkkokonsertti.

Reilu 400 vuotta sitten William Shakespeare sai idean myrskyisästä näytelmästä. Seinäjoen lukioteatteri ja Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto modernisoivat idean pohjalta syntyneen teoksen haaksirikkoutumalla lumotulle saarelle.

Pääsin seuraamaan esitystä, josta taltioitiin striimattava verkkokonsertti. Tämän jutun julkaisuhetkellä on vielä epävarmaa, tuleeko esityksestä keväällä yleisöesityksiä.

Myrsky – Musiikkia lumotulta saarelta kertoo haaksirikosta, jonka seurauksena välinsä rikkoneet Milanon aatelissuvun perijät kohtaavat.

Entinen Milanon herttua Prospero (Nelma Passinen) on elänyt tyttärensä Mirandan (Mette Talvitie) kanssa hylättynä saarella kahdentoista vuoden ajan. Kun he kohtaavat Prosperon veljen Antonion (Samuel Säilä) ja tämän seurueen, on edessä kylmä, mutta lopulta palkitseva välien selvitteleminen.