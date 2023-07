Seinäjoen oppaat herättävät paikalliset tarinat henkiin - kierroksia myös Tangomarkkinoiden aikana

Törnävän S-marketin parkkipaikan reunalle valuu vähitellen väkeä. Seinäjoen oppaiden Törnävän alueen kesäkierros on alkamassa. Ilmassa on alkukesän epävakaisuutta, ja taivaalta tihruttaa välillä vähän sadettakin, mutta se ei haittaa paikalle saapuvia.

– Vakiolähtöisiä kierroksia järjestetään kesällä 2023 ympäri Seinäjokea, osallistujamäärästä riippumatta, kertoo Seinäjoen oppaat ry:n puheenjohtaja Ulla Laukkala.

Opastusten tarkoitus on esitellä paikallisia kohteita ja herättää niitä uusien ja vanhojen tarinoiden avulla henkiin.

– Vanhoja kierroksia päivitetään ja uusia kohteita otetaan tarpeen ja kysynnän mukaan, Laukkala lisää.

Avartava kokemus

Opas Kaisa Lähdesmäki tietää, ettei opastetuille kierroksille tule välttämättä aina niin helposti lähdettyä omalla kotipaikkakunnalla. Omaan lähiseutuun tutustuminen voi kuitenkin olla myös paikalliselle asukkaalle mieltä avartava kokemus.

– On melko tyypillistä, että kierroksilla herätään siihen, kuinka vähän lopulta tiedetään omasta asuinseudusta. Tämä on jo pelkästään hyvä syy lähteä mukaan, Lähdesmäki sanoo.

Pitkin kesää järjestetään ilmaisia hautausmaakierroksia, uutena myös Ylistarossa. Kävelykierroksia voi tehdä puutarhoissa ja jokirannoilla. Myös historiannälkäisille ja lapsille löytyy omat kierroksensa.

Tornista koko kaupunki

Lakeuden Ristiä ja Aalto-keskusta esitellään paljon matkailijoille.

– Tornista voi näppärästi kertoa vaikka koko kaupungin historian yhdellä kertaa, Ulla Laukkala toteaa.

Paikallisten silmin vanhan sairaalan ja nykyisen kansalaisopiston alueen kierrokset ovat olleet myös suosittuja. Uudemmista voi mainita esimerkiksi suositun Upan piilotetut puistot. Kävelykierroksella Myllysaaresta Pajuluoman rantaan tutustutaan Seinäjoen kauppalan vanhaan teollisuusalueeseen, jossa oli mm. Seinäjoen Kehruu- ja kutomotehdas, panimo ja Seinäjoen Saha.

–Mallaskoskelta lähtevä kierros on siitä mielenkiintoinen, ettei monikaan tiedä alueen historiasta. Vanhasta teollisuusalueesta on kuitenkin jäljellä muun muassa panimon ja toimiston rakennukset ja muitakin alueita on hahmoteltavissa, kun kuulee oppaan tarinoita, Laukkala kertoo.

Erityisesti Piirin alueen kierroksilla myös asiakkailla on ollut kiitettävästi omia tarinoitaan jaettavana alueeseen ja sen historiaan liittyen.

Arvokasta kotiseututyötä

Puheenjohtaja kertoo, että oppaan työssä ollaan tekemisissä ihmisten kanssa aktiivisessa vastavuorovaikutuksessa. Tämä edesauttaa myös oppaan työtä ja antaa uusia tarinoita eteenpäin kerrottavaksi.

Laukkalan ja Lähdesmäen mukaan oppaan työ on antoisa ja mielenkiintoinen tapa tutustua historiaan ja kehittää omaa aluetuntemustaan. Lisäksi se antaa mahdollisuuden jakaa tietämystään ja harjoittaa sosiaalisia ja kulttuurillisia taitojaan monipuolisesti.

– Paikallisten oppaiden ensiarvoisen tärkeä tehtävä on edistää sekä vaalia kotiseututyötä ja tuottaa sitä kautta kulttuurielämyksiä paikallisille ja matkailijoille. Se on arvokasta työtä, naiset kiteyttävät.