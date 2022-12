Seinäjoen positiivisin kannustaa muita – Kaisa Frimodig: "Olenko piilokamerassa?"

88 kaupunkilaista sai tänä vuonna ääniä

Seinäjoen positiivisin henkilö valittiin tänä vuonna kuudetta kertaa. Syksyn mittaan myönteiseen ilmiantoon oli aikaa kolme kuukautta välillä 31.8.–30.11.

Tuona aikana annettiin perusteluineen kaikkiaan 183 ääntä. Ne jakaantuivat 88 eri henkilön välillä. Mukana oli jälleen laaja kirjo kaupunkilaisia: opettajia, eri alojen yrittäjiä, asiakaspalvelijoita, kirjastovirkailijoita, ammattiurheilijoita, lääkäreitä, vartijoita ja niin edelleen.

Vastausaika oli keskimäärin kolme minuuttia. Se kertoo siitä, ettei ilmiantoja tehty huitaisten.

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin yhteyspäällikkö Petra Piironen kiittelee kampanjaan osallistuneita kaupunkilaisia aktiivisuudesta.

– Meillä on selvästi lukuisia hyvän mielen ihmisiä keskuudessamme. On upeaa, että heitä on nimetty näin runsaasti. Haastavina aikoina on hyvä pitää mielessä, että voimme itse ruokkia positiivisuuden kierrettä ympäristössä pienin, arkisin teoin, Piironen sanoo.

Seinäjoen positiivisin -äänestyksen kiertopalkintona toimii kuvataiteilija Seppo Karin teos Pieni puisto, joka luovutetaan voittajalle kunniakirjan kera.

Kampanjan järjestävät joka syksy Etelä-Pohjanmaan kauppakamari, Seinäjoen Nuorkauppakamari ja kaupunkilehti Epari.