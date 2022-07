Seinäjoen seudun kesätyöt vievät nuoria moneen suuntaan - aina alpakanhoitajasta ohukaistehtailijaksi

Aarre Jouppi, 18, Seinäjoki, on kesätyössään laulaja-kitaristi.

- Laulan ja soitan kitaraa Seinäjoen kaupungin kesäsoittajissa heinäkuun ajan.

- Lähdemme pakettiautolla aamuisin Kalevan Navetalta. Sitten roudaamme soittimet, vedämme keikan, roudaamme taas ja suuntaamme kohti seuraavaa keikkaa. Teemme julkisia keikkoja kirjastoissa, kahviloissa ja uimarannoilla sekä yksityiskeikkoja palvelutaloissa ja päiväkodeissa ympäri kaupungin.

- Parasta tässä työssä on kolme asiaa; itse musiikki, yleisö ja bändikaverit. On hienoa, kun bändityöskentelyn saa toimimaan ja onnistutaan. Keikalla tulee hyvä fiilis, kun lapset lähtevät mukaan ja saa hymyn yleisön huulille. Ja tietysti ne bändikaverit, meillä on hyvä porukka ja täällä viljellään paljon huumoria!

- Pahinta on roudaaminen. Se kuuluu toki työnkuvaan, mutta on välillä raskasta, varsinkin jos on paljon portaita.

- Syksyn tullen jatkan lukio-opintojani.