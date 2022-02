Seinäjoen taivas jyrisi 3.2.1940 kello 13.40 – Lue tästä historiapaketti talvisodan tapahtumista

Pommin propelli oli pikkupojan aarre

Jussi Oksala seisoo Ruukintien varressa, keltaisen kerrostalon parkkipaikalla Kapernaumin puolella. Samoilla sijoilla sijaitsi 1940-luvulla hänen isänsä, Ilmari Oksalan, lapsuuskoti.

Epari on tekemässä juttua Seinäjoen pommituksista ja Jussi Oksalalla on esittää aiheen kannalta kiinnostava yksityiskohta.

Hän pitelee kädessään noin kymmensenttistä propellia. Se on ollut osa Seinäjoelle pudonnutta pommia 81 vuotta sitten. Noista päivistä lähtien propelli on sattuman ansiosta kuulunut hänen Ilmari-isälleen.

– Tämä on vaatimaton esine nyt, mutta voi vain kuvitella, millainen aarre se on ollut seinäjokelaiselle pikkupojalle silloin aikanaan, Jussi Oksala sanoo.

Hän arvelee, että propelli on toiminut pommin sokkana. Ilmavirta on saanut propellin pyörimään ja irrottanut sen, jonka jälkeen pommi on aktivoitunut räjähdysvalmiiksi.

Propelli puolestaan on pudonnut omia aikojaan minne on sattunut putoamaan.