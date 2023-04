Seinäjoen vanhat rakennukset pääsivät mukien koristeiksi – Yksi rakennus kiehtoo selvästi muita enemmän

Seinäjoki on saanut uudet kaupunkimukit. Niiden kuvituksena on kuvataiteilija Kalervo Koskiniemen neljännesvuosisata sitten kuivapastelliliiduilla ja tussikynillä tehdyt maalaukset. Kuvien aiheena ovat kaupungin vanhat rakennukset.

Muki-idean takana on Raimo Joensuu, joka polttaa kuvat mukien kylkiin. Kuvavaihtoehtoja uudessa mallistossa on neljä. Mukien kylkiä koristavat Lakeuden Ristin kirkko, Uppalan kartano, ruutimuseo ja Törnävän vanha pappila.

– Rakennuksia oli vaikea valita. Kysyin Facebookin paikallisessa ryhmässä apua ja pyysin lukijoita tykkäämään parhaista vaihtoehdoista. Neljä eniten reaktioita saanutta kuvaa pääsivät jatkoon.

Mononen suosituin

Kalervo Koskiniemen maalauksista tehtyjä mukeja on nyt yhteensä 10, sillä ennen joulua valmistui kuuden mukin kokoelma. Ensimmäisissä mukeissa nähtiin Rautatieläistentalo, Keskuspuiston invakioski, Monosen levykauppa, Mallaskosken silta, Pollarin talo sekä Verkatehtaankatu.

– Kauppa on käynyt mukavasti. Suosituin on ollut Monosen levykaupan muki. Se on tuonut monelle nuoruusmuistoja mieleen. Moni sanoo käyneensä kuuntelemassa levyjä Monosessa, mutta ostaneensa ne silti Anttilasta, Joensuu selvittää.

Vanhat rakennukset kiehtovat taiteilijaa

Aikaisemmin Kalervo Koskiniemen tuotantoa on talletettu teokseen Vanhempaa Seinäjokea piirroksin. Nelisenkymmentä kuvaa sisältävä kirja ilmestyi vuonna 2013.

90-vuotias Koskiniemi kertoo piirtäneensä 80 kuvaa Seinäjoesta.

– Kaikkia kuvia ei ole vielä julkaistu missään. Tuolla ne odottavat pöytälaatikossa, Koskiniemi paljastaa.

Seinäjoen kaupungin vanhat rakennukset ja niiden kauniit yksityiskohdat ovat innoittaneet Koskiniemeä vuosikausia. Monet kuviin tallentuneet rakennukset on purettu.

– Tykkäsin piirtää rakennuksia, jotka ovat jo vähän retkahdelleet niin kuin minäkin.

Enää Seinäjoen Upassa asuva mies ei maalaa.

– Välillä käyn talon alakerrassa olevassa työhuoneessa katsomassa, mutta palaan aina takaisin olohuoneen sohvalle, Koskiniemi sanoo.

Mukeja on myynnissä Seinäjoen tavara-aitassa.