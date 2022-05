Seinäjoen vastaanottokeskus on nyt täynnä – Paikkoja on 200, mutta niitä tehdään lisää tarpeen vaatiessa

Urainasta saapuvia sotapakolaisia varten Seinäjoelle perutettiin vastaanottokeskus lähes kaksi kuukautta sitten. Keskus majoitti ensimmäiset asukkaansa 22. huhtikuuta.

Nopeasti käynnistetyn keskuksen ensimmäiset viikot ovat olleet melkoista hullunmyllyä, mutta nyt toiminta alkaa vakiintua.

Maahanmuuttovirasto Migrin ohjeen mukaan Seinäjoen vastaanottokeskuksessa on paikat 200 hengelle.

– Olemme tavoitteessa. Lisää paikkoja tehdään, jos saamme toimeksiannon, kertoo vastaanottokeskuksen johtaja Ari Kokko.

Osa jo työllistynyt

Seinäjoen vastaanottokeskus toimii hajasijoitusmallilla. Se tarkoittaa, että turvapaikanhakijat tai väliaikaista suojelua hakeneet asuvat eri puolilla kantakaupunkia vuokra-asunnoissa.

Tällä hetkellä vastaanottokeskus on vuokrannut puolensataa asuntoa. Niissä asuu 200 Ukrainasta paennutta.

– Tilat ovat juuri ja juuri riittäneet kaikille. Toisena päivänä yhtäkään asuntoa ei ole vapaana, seuraavana päivänä saattaa taas olla. Tilaanne vaihtelee koko ajan, Kokko kertoo.

Syynä avuntarpeen vaihteluun ovat tavallisimmin uudet tulijat tai jo aikaisemmin tulleiden muuttaminen muualle.

– Osa ukrainalaisista on jo onnistunut löytämään töitä, joiden takia he muuttavat muualle. Tulijoita on työllistynyt esimerkiksi Atrialle, puutarhoille ja marjatiloille, Kokko iloitsee.