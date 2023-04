Seinäjoen Vauhtiajot täyttää 20 vuotta – panostaa ohjelmaan ja kasvattaa aluetta, tavoitteena yli 70 000 kävijää

Seinäjoen Vauhtiajot täyttää ensi kesänä 20 vuotta. Tiistaina festivaali julkaisi historiansa nimekkäimmän esiintyjäkaartin. Englantilainen rockyhtye Pendulum saapuu avauspäivän pääesiintyjäksi torstaina 20.7. Perjantaina esiintyvä irlantilainen Ronan Keating puolestaan tunnetaan Boyzone-yhtyeestä sekä jättihitistään When You Say Nothing at All. Another Love -hitistään palkittu laulaja-lauluntekijä Tom Odell nähdään Seinäjoella lauantaina 22. heinäkuuta.

Muita juhlavuoden kansainvälisiä nimiä ovat muiden muassa The Darkness (UK), Hardcore Superstars (SWE) sekä Suzi Quatro (US).

Tapahtuman kotimaisia artisteja ovat muiden muassa Apocalyptica, Maustetytöt, Blind Channel, Samu Haber, J. Karjalainen, Olavi Uusivirta, Erin, Vesterinen Yhtyeineen sekä Teflon Brothers.