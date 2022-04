SJK kohtaa heti aluksi molemmat helsinkiläisjoukkueet - Veikkausliiga potkaistaan viikonloppuna käyntiin Joupiskalla

Veikkausliigan avauskierros pelataan lauantaina kuudella paikkakunnalla, joista yksi on Seinäjoki.

Seinäjoen jalkapallokerhoa vastaan asettuu ensimmäisenä Helsingin IFK, jota SJK:n uusi päävalmentaja Joaquin Gomez valmensi viime kaudella.

– Odotan tiukkaa ottelua. Meistä kumpikin haluaa voittaa avauskamppailun. Siitä tulee hyvä peli, jonka me aiomme viedä, Gomez sanoo hyvällä englannilla.

Ottelun etukäteen kohutuin pelaaja on helsinkiläisten maalivahti Antonio Beto. 39-vuotias huippumolari on edustanut Portugalia kolmissa eri MM-kisoissa. Seurajoukkuetasolla (Sevilla ja Porto) hän on nelinkertainen Eurooppa-liigan voittaja.

Myös Joaquin Gomez hehkuttaa Beton Suomeen tuloa.

– On mahtava mainos Veikkausliigalle ja koko suomalaiselle jalkapallolle, kun isoja nimiä muuttaa Suomeen pelaamaan. Uskon, että tämä lisääntyy tulevaisuudessa.