Skanneri kädessä kauppaan – Eparin toimitus testasi kaupan palvelun, jossa kuluttaja lukee tuotteiden viivakoodit ennen kassalle menoa

Uusintaskannaus paljastaa varkaudet ja väärinkäytökset

Kerää ja skannaa -palvelu on saanut Prismassa hyvän vastaanoton. Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan ryhmäpäällikkö Jukka Matikaisen mukaan kymmenisen prosenttia asiakkaista on siirtynyt palvelun käyttäjäksi vuoden aikana.

Palvelumuoto perustuu luottamukseen. Miten homma on toiminut?

– Väärinkäytöksiä ei ole ilmennyt. Joskus on voinut tulla vahinkoja vaikka niin, että on ostettu viisi erimakuista, mutta samanhintaista jogurttia. Asiakas on lukenut saman tuotteen koodin viisi kertaa, vaikka jokaisella maulla on eri koodi.

Miten ongelmat ja mahdolliset varkaudet voidaan huomata?

– Myyjät tekevät uusintaskannauksia. Järjestelmä valitsee asiakkaat. Tätä ei tarvitse jännittää. Vuoro tulee kaikille jossain vaiheessa