Tänään lähtee - Seinäjoen kesän viimeinen iso festari soi stadionilla

Tommi Mäki kertoo tuntevansa OmaSp Stadionin henkilökunnan, mikä sekin puolsi asiaa.

– Tärkeintä on kuitenkin, mitä näillä puitteilla pystymme tarjoamaan. Tänä päivänä odotetaan korkeaa palvelutasoa.

Mäki luettelee, miten stadion mahdollistaa festivaaleille panostuksen anniskeluun ja VIP-alueeseen, väljät tilat, sisävessat, kaksi festivaalilavaa.

– Myös artistikattaus on historian laajin. Tärppinä voin heittää esimerkiksi ruotsalaisen huippunimen Zara Larssonin.

Toinen Mäen tärppi osuu suomalaiseen Gettomasaan, jonka Mäki kertoo vetävän ainoan pohjalaisfestivaalikeikkansa Solarissa.

– Musiikissa olemme tulleet popimpaan suuntaan, mutta pääpaino on edelleen urbaanissa musiikissa. Rap, hiphop, edm -musiikkia tullaan kuulemaan pop-vivahteella.

Ennakkolippuja myyty nyt nuorille aikuisille

Mäki kertoo lippukauppojen ostajaprofiilista paljastuvan, että aikaisemmista vuosista poiketen ennakkolippuja on myyty pääosin nuorille aikuisille.

– K-18 Vippejä on myyty eniten historiassa. Ostajista neljä viidesosaa sijoittuu ikähaarukkaan 20–40-vuotiaat, mikä on poikkeuksellista. Loput liput on myyty alaikäisille. Aikaisemmin jako on ollut kutakuinkin tasan.

Promoottori epäilee eron johtuvan stadionista. Toive täysi-ikäisistä kävijöistä on kirjattu strategiaan, joten suunta vaikuttaa olevan toivottu. Alaikäisten määrä ei kuitenkaan ole laskenut, vaan kasvanut aikuisten määrä on tullut extrana.

Mäki ei paljasta myytyjen lippujen määrää tässä vaiheessa mutta toteaa sen olevan hyvällä mallilla.

– Päiväkävijämäärässä voimme päästä 6000-8000 kävijän lukuihin, kun puhutaan itse festivaalista. Oheistapahtumineen odotamme 20 000 kävijää.

Oheistapahtumilla Mäki tarkoittaa jatkoja, leirintäalueen tapahtumia ja niin edelleen.

Festivaalin käytössä on tänä vuonna kaksi lavaa. Päälava on stadionin kenttäalueella ja toinen lava sijaitsee parkkipaikalla.

– Stadionin ulkopuolella oleva kiinteä lava on tarkoitettu kotimaisille artisteille ja muutamille ulkomaalaisille esiintyjille. Stadionin VIP-

alueelta näkee esteettömästi molemmille lavoille.

Artisteja kapuaa tänä vuonna lavalle ennätykselliset 20 kappaletta.