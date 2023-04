Tänään on Paukun räjähdyksen vuosipäivä - samaan aikaan julkaistiin Lapua 1976 -elokuvan traileri

Lapua 1976 -elokuvan virallinen traileri on julkaistu tänään 13.4., Lapuan patruunatehtaan räjähdyksen vuosipäivänä.

Voit katsoa trailerin jutun lopussa olevasta linkistä.

Lapua 1976 -elokuvan kerrotaan olevan tositapahtumiin pohjautuva rakkaustarina ihmisistä, jotka joutuvat keskelle Lapuan Patruunatehtaan räjähdystä.

- Käsikirjoitusta varten haastateltiin onnettomuuden kokeneita ihmisiä vuosien ajan, elokuvan toinen tuottaja, Mikko Jokipii, kertoo.

Lapuan patruunatehtaan räjähdys muistetaan yhtenä Suomen rauhanajan historian tuhoisimmista onnettomuuksista.

Syksyllä ensi-iltansa saavan elokuvan pääosissa ovat Jussi-palkittu Linnea Leino (Tytöt Tytöt Tytöt, Punttikomedia), Konsta Laakso (Oma maa), Hannu-Pekka Björkman (Ikitie) ja Leo Sjöman (Tuntematon Sotilas).

Elokuva on pääosin filmattu Lapualla keväällä 2022. Kuvauksia varten tehtaan räjähdyspaikka lavastettiin Tiistenjoen Nuorisoseuran kentälle.

- Lataamo luotiin VR:n vanhaan makasiiniin Seinäjoelle. Saimme paikan päälle Lapuan Taidemuseolta alkuperäisiä lataamokoneita, Jokipii kertoo.

Elokuvan tuotantobudjetti on 1,2 miljoonaa euroa. Jokipiin lisäksi toisena tuottajana on Pekka Pohjoispää. Elokuvan on ohjannut Toni Kurkimäki ja käsikirjoittanut Tuukka Haapamäki.

Lapua 1976 saa ensi-iltansa elokuvateattereissa kautta Suomen 1.9.2023.