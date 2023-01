Täysillä kurviin - Seinäjoen rallilegenda Lasse Hirvijärvi valmistautuu viimeiseen Tunturiralliin

Lasse Hirvijärven värikkäistä ralliseikkailuista ilmestyi loppuvuodesta 120-sivuinen kirja, Rajoitinta vasten, jonka hän on kirjoittanut yhdessä ylihärmäläisen Petri Riihimäen kanssa.

Kirja kertoo Hirvijärven ralleista kronologisessa järjestyksessä reilun 40 vuoden takaa aina nykypäivään.

– Kirjassa on 40 tarinaa eri maanosista niistä kilpailuista, jotka ovat olleet poikkeuksellisia tapahtumia. Pakinat on kirjoitettu ensimmäisessä persoonassa, voimakkaasti huumorilla höystettynä, Hirvijärvi kuvailee.

Kirja on saanut hyvän vastaanoton. Joulukuun puoliväliin mennessä sitä oli myyty ympäri Suomea yli 1 200 kappaletta.

– Määrä ylitti asiantuntijoidenkin arvion. Ehkä tämäntyyppiselle kirjalle on ollut jonkinnäköinen tilaus. Se on mennyt lahjaksi moneen perheeseen. Kirjan ostaneista noin 70 prosenttia on ollut naisia.

Voitto kotiin - ilman jarrupaloja

Hirvijärvi muistelee kirjassa muun muassa monia mieleenpainuvia tarinoita Tunturirallista, jonka hän voitti Katajamäen kanssa vuosina 2007 ja 2010.

– Tunturiralli on mystinen kilpailu. Tuntuu siltä, että sitä ei voi voittaa, jos ei Lapinnoidan rummun maaginen voima ole läsnä. Yleiskilpailun voittaminen on jotain erityistä. Olen päässyt kokemaan sen kahdesti, hän kertoo tyytyväisenä.

Samaisessa rallissa Hirvijärvi koki kovia Esa Saarenpään kanssa 1992. Tuolloin heidän autonsa päätyi katolleen ojan pohjalle ja Hirvijärvi sairaalaan.

Iloisiin muistoihin sen sijaan luetaan viime vuoden Ilomantsin ralli. Kisasta irtosi voitto, vaikka autosta katosivat jopa jarrut takajarrupalojen kuluttua loppuun.

Maaliin ajettiin lähinnä vaihteilla jarruttamalla.

– Siinä kisassa kiteytyy tarina siitä, ettei elämässä koskaan pidä antaa periksi, Hirvijärvi sanoo.